Как выглядит «криминальная карта» Екатеринбурга накануне выборов в Гордуму

А вот накал страстей на предстоящих выборах в городскую Думу Екатеринбурга будет на порядок выше. Если эксперты редакции в открытой беседе подобные события не исключают, то наши инсайдеры просто уверены, что в предвыборной кампании будут задействованы представители криминалитета. Но кто это?