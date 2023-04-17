Как выглядит «криминальная карта» Екатеринбурга накануне выборов в Гордуму

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
«Выборы в Гордуму Екатеринбурга будут достаточно конкурентными. Это связано с увеличением количества избирательных округов, таким образом снижается значимость партийной принадлежности кандидатов в депутаты и увеличивается их персональная роль в предвыборной борьбе. Поэтому я не исключаю, что будут использоваться все методы, даже и не совсем, скажем так, корректные», — отметил директор Центра «Аналитик», руководитель проекта «Гражданский Университет Свердловской области» Андрей Мозолин в беседе с TagilCity.ru.
Согласен с коллегой доцент кафедры политических наук УрФУ, директор АНО «Центр гуманитарно-политических инициатив и проектов», представитель АПЭК в Свердловской области Руслан Мухаметов. По его словам, не исключено, что кто-то из 25 кандидатов, баллотирующихся по одномандатным округам, прибегнут и к инструментам из «серой зоны».
Практика использования в предвыборной борьбе откровенно криминальных методов постепенно становится вполне приемлемой для кандидатов на Среднем Урале.
К примеру, на губернаторской кампании 2022 года лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев не раз и не два выступал с официальными заявлениями, что некие неизвестные молодые люди специфической внешности срывали и заклеивали баннеры с его агитацией, портили медиаэкраны, избивали агитаторов КПРФ (одному даже пробили голову).
В день города Екатеринбурга неизвестные сорвали билборд… прямо на глазах Ивачева. Он бросился на машину и его чуть не задавили.
Не будем кривить душой и отметим, губернаторские выборы были настолько предсказуемы, что все эксперты дружно зевали. Достойных конкурентов у Евгения Куйвашева попросту не было.
А вот накал страстей на предстоящих выборах в городскую Думу Екатеринбурга будет на порядок выше. Если эксперты редакции в открытой беседе подобные события не исключают, то наши инсайдеры просто уверены, что в предвыборной кампании будут задействованы представители криминалитета. Но кто это?
За консультацией TagilCity.ru обратился к персоне, осведомленной о текущей обстановке в криминальном мире уральской столицы. По понятным причинам инсайдер пожелал остаться неизвестным.
По словам нашего собеседника, в предвыборных кампаниях принимают участие недавно появившиеся ОПГ, которых попросту не допускают до более выгодных «проектов».
«Это такая мелочь, которая в серьезный бизнес (ЧОПы, парковки, автомойки, кафе и др.) не лезет, потому что может получить по ноздрям», — образно выразился инсайдер.
Наиболее известна СМИ группировка «Четырехсотые».
«Четырехсотые» поднялись не сразу. Начинали с участия в чужих стрелках за деньги. Потом стали помогать кандидатам во время выборов в гордуму (по информации 66.RU, это были как минимум три политика, имена которых мы пока не упоминаем по совету нашего юридического отдела). Обеспечивали безопасную расклейку листовок и защищали раздатчиков агитгазет от групп силовой поддержки конкурентов», — пишет портал 66.ru.
Наш собеседник добавил, что «четырехсотые» действительно активно занимались политической рекламой на прошлых кампаниях, в этом им очень помогали связи в районных администрациях Екатеринбурга.
Не так давно в политических кругах заговорили о еще одном «коллективе», занимающемся тем же — «Темовские».
«Темовские» — никто и звать их никак, лидер их с криминальным прошлым, работал со всеми кроме «Единой России», были конфликты, кого-то наказывал, кому-то обрубал хвосты. Но зарекомендовал себя как надежный исполнитель. Это не ОПГ, но его и его коллектив нанимают и для рекламной борьбы, и для отжимания домов у управляшек, и для политики», — такую рекомендацию «Темовским» дал наш инсайдер.
Как видим, предложение на рынке подобных специфических услуг уже сформировано. Вероятно и спрос не заставит себя ждать.
Выборы депутатов городской Думы Екатеринбурга состоятся в сентябре 2023 года.
До 27 апреля идет выдвижение кандидатов на праймериз «Единой России». Результаты внутрипартийного голосования ЕР планирует огласить 30 мая. После этого станет известна дата регистрации кандидатов в депутаты Гордумы.
В этом году количество мандатов сократили с 36 до 35, причем 25 из них — по одномандатным округам и всего 10 от партий. Именно поэтому эксперты прогнозируют серьезную конкурентную борьбу на предстоящих выборах, ведь большинству кандидатов придется вести кампании лично, поддержку от партий получат всего 10 человек.
В таких условиях не исключено, что кандидаты во время предвыборной гонки могут прибегнуть ко всем доступным инструментам.