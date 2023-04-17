Комфорт для всех. Газопровод в микрорайоне Выя запущен в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» по переводу частных домовладений с печного отопления на газовое прошла акция по торжественному пуску газа на объекте «Газопровод в микрорайоне Выя».
Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов открыл мероприятие и рассказал о значимости события для Нижнего Тагила и региона в целом.
Сегодня знаковое событие для города Нижний Тагил и для Свердловской области в целом. Сегодня мы запускаем один из крупных газопроводов в микрорайоне Выя. Он даст возможность подключиться к газу 154 частным жилым домам. Это программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина и включает в себя бесплатную газификацию всех частных домовладений, находящихся в газифицированных населенных пунктах. Нижний Тагил — один из лидеров в процессе догазификации. Один из первых муниципалитетов, который завершит газификацию досрочно. Сегодняшнее событие очень знаковое, оно дает резкий толчок для газификации всего этого микрорайона, — сообщил Николай Смирнов.
Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев выразил слова благодарности всем, кто помогает городу в реализации проекта догазификации.
Хочу поблагодарить министерство Свердловской области за то, что оно оказывает максимальное содействие и всех тех, кто активно работает с городом в сфере газификации. У нас есть уникальный шанс практически бесплатно завести газ в дом. Нижний Тагил этот шанс использует. Тагильчане на долгие годы будут обеспечены газом и газовым оборудованием. Спасибо всем, кто так или иначе участвует в реализации данной программы, — отметил Владислав Пинаев.
В рамках торжественной акции в доме по Тагильской, 54 подключили все необходимое для перехода с печного отопления на газовое оборудование.
Николай Смирнов поздравил семью Кудрявцевых от имени губернатора Евгения Куйвашева.
Хочу передать поздравления от Евгения Куйвашева, он пообещал, что дом по Тагильской, 54 будет первым на проведение газа в дом и на подключение к оборудованию. Губернатор свое слово сдержал. Первый дом, который газифицирован — ваш дом. Я уверен, что в этом месяце данный дом будет не единственным жилым помещением в Нижнем Тагиле, подключенным к газу, — резюмировал Николай Смирнов.
Жильцы дома очень надеются, что теперь жить в газифицированном доме станет комфортнее и удобнее.
Самое главное, что проблема с дровами теперь отойдет на второй план. Можно уходить из дома надолго, но там теперь всегда будет тепло. Спасибо большое всем, кто принимал в этом участие, — поблагодарила всех Ольга Кудрявцева.
Установленное в доме оборудование может отапливать до 200 квадратных метров территории. Теперь у домовладельцев появилась возможность сделать теплое напольное покрытие и отапливаемый гараж. Новый умный котел сам диагностирует ошибки и сигнализирует об этом.
На очереди к подключению более 7000 тысяч домовладений. Более 1 тысячи заявок от тагильчан обрабатывается на данном этапе. Над проектом работает МУП «Тагилдорстрой», сообщил глава города.
Работы продолжаются. Не скажу, что идут легко, но сейчас мы начинаем до конца понимать, как это все должно выглядеть. Жители узнают, как все будет происходить. Работы ведем, работы очень нужные и очень важные. Это уникальная возможность реализовать программу газификации в Нижнем Тагиле, — уточнил Владислав Пинаев.
Генеральный директор АО «ГАЗЭКС» Валерий Боровиков подвел итоги торжественной акции и рассказал о дальнейших планах по проекту догазификации в Нижнем Тагиле.
Первый дом сегодня подключили. Знаковое в том, что государство понимает проблемы жителей, государство видит те моменты, на которые необходимо сконцентрировать внимание. Ведь построить газопровод и подвести газ к дому — большое дело. В течение двух лет проект работает, это огромное достижение. В рамках программы «Чистый воздух» почти 900 жилых домов Нижнего Тагила будут переведены на природный газ. Кроме того, нами запланирована реализация всех мероприятий в рамках газификации Нижнего Тагила, его центральной части и старых районов до конца 2025 года. Нижний Тагил — первый город в Свердловской области, где будет завершена программа догазификации, — резюмировал Валерий Боровиков.