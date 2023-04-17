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Мужчина избил 13-летнего подростка в Екатеринбурге

17 апреля 2023, 05:46
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга избил 13-летнего подростка. Инцидент произошел 12 апреля 2023 года в лифте жилого многоэтажного дома на улице Академика Парина.

Ссора между подростком и мужчиной произошла из-за их собак, которые начали потасовку в лифте, рассказали в пресс-службе УВМД по Екатеринбургу.

Участковыми будет проведена проверка по факту нападения мужчины на мальчика. По ее результатам будут приняты соответствующие меры реагирования.

Также рассмотрение дела о нападении сейчас находится на контроле у начальства местного ОВД.

Напомним, 15 апреля 2023 года в центре Екатеринбурга водитель фургона Mercedes избил пешехода, который сделал ему замечание за езду по тротуару. Свидетели инцидента вызвали скорую помощь пострадавшему. Водитель Mercedes успел уехать с места драки.

Водитель избил пешехода за замечание в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Нападение#Происшествия#Избиение#Собаки#Лифт#Подросток#Проверка
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