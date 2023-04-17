Мужчина избил 13-летнего подростка в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:46
Ссора между подростком и мужчиной произошла из-за их собак, которые начали потасовку в лифте, рассказали в пресс-службе УВМД по Екатеринбургу.
Участковыми будет проведена проверка по факту нападения мужчины на мальчика. По ее результатам будут приняты соответствующие меры реагирования.
Также рассмотрение дела о нападении сейчас находится на контроле у начальства местного ОВД.
Напомним, 15 апреля 2023 года в центре Екатеринбурга водитель фургона Mercedes избил пешехода, который сделал ему замечание за езду по тротуару. Свидетели инцидента вызвали скорую помощь пострадавшему. Водитель Mercedes успел уехать с места драки.