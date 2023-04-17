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Мужчина в Нижнем Тагиле обгорел при попытке спасти из пожара машину

17 апреля 2023, 15:32
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Двое человек пострадали при пожаре в Нижнем Тагиле

Владелец частного дома пострадал в результате вспыхнувшего пожара на улице Панфилова в Нижнем Тагиле, где сгорели надворные постройки и иномарка Daewoo Matiz. Также горел пол в доме в коллективном саду «Елочки». Оба инцидента произошли утром 16 апреля 2023 года.

Утром в коллективном саду «Елочки» в доме загорелся пол. В это время в нем спал родственник хозяев дома. Мужчина проснулся от запаха гари и, эвакуировавшись на улицу, вызвал пожарных. До того, как прибыли спасатели, он пытался потушить огонь самостоятельно, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Очаг возгорания был обнаружен в подполье. Предположительно, причиной пожара стало использование неисправной печи, у которой частично разрушилась кирпичная кладка. Сейчас сотрудниками МЧС проводится проверка, а также устанавливаются обстоятельства происшествия.

Коллективный сад "Елочки"Коллективный сад "Елочки"
Коллективный сад "Елочки"Коллективный сад "Елочки"
Коллективный сад "Елочки"Коллективный сад "Елочки"
Коллективный сад "Елочки"
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Другой пожар произошел в жилом доме по улице Панфилова. Также от огня пострадали один из хозяев, надворные постройки и автомобиль. Возгорание было обнаружено в надворных постройках.

Собственник дома, пытаясь вывезти автомобиль из гаража, сильно пострадал от огня. Он получил ожоги ног, рук, головы, верхних дыхательных путей IV степени и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Всего у него повреждено 80% тела.

Пожар на улице ПанфиловаПожар на улице Панфилова
Пожар на улице ПанфиловаПожар на улице Панфилова
Пожар на улице ПанфиловаПожар на улице Панфилова
Пожар на улице ПанфиловаПожар на улице Панфилова
Пожар на улице ПанфиловаПожар на улице Панфилова
Пожар на улице Панфилова
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Предположительно, пожар вспыхнул из-за короткого замыкания электрической проводки. Сотрудники МЧС проводят проверку.

Напомним, 16 апреля 2023 года в Екатеринбурге произошел пожар в старинном деревянном здании бывшей больницы. Площадь возгорания составила 60 кв. м.

Старинное здание бывшей горбольницы горело в центре Екатеринбурга
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Пожар#Пострадавший#Возгорание#Больница#Садовый домик#Коллективный сад#Происшествия
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