Мужчина в Нижнем Тагиле обгорел при попытке спасти из пожара машину

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Утром в коллективном саду «Елочки» в доме загорелся пол. В это время в нем спал родственник хозяев дома. Мужчина проснулся от запаха гари и, эвакуировавшись на улицу, вызвал пожарных. До того, как прибыли спасатели, он пытался потушить огонь самостоятельно, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Очаг возгорания был обнаружен в подполье. Предположительно, причиной пожара стало использование неисправной печи, у которой частично разрушилась кирпичная кладка. Сейчас сотрудниками МЧС проводится проверка, а также устанавливаются обстоятельства происшествия.
Другой пожар произошел в жилом доме по улице Панфилова. Также от огня пострадали один из хозяев, надворные постройки и автомобиль. Возгорание было обнаружено в надворных постройках.
Собственник дома, пытаясь вывезти автомобиль из гаража, сильно пострадал от огня. Он получил ожоги ног, рук, головы, верхних дыхательных путей IV степени и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Всего у него повреждено 80% тела.
Предположительно, пожар вспыхнул из-за короткого замыкания электрической проводки. Сотрудники МЧС проводят проверку.
Напомним, 16 апреля 2023 года в Екатеринбурге произошел пожар в старинном деревянном здании бывшей больницы. Площадь возгорания составила 60 кв. м.