Мужчина в Нижнем Тагиле обгорел при попытке спасти из пожара машину

Утром в коллективном саду «Елочки» в доме загорелся пол. В это время в нем спал родственник хозяев дома. Мужчина проснулся от запаха гари и, эвакуировавшись на улицу, вызвал пожарных. До того, как прибыли спасатели, он пытался потушить огонь самостоятельно, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.