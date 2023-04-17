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На 20 тысяч безработных стало больше в Свердловской области

17 апреля 2023, 05:30
Фото: 1MI

Безработица в Свердловской области увеличилась в 2022 году

Безработных жителей в Свердловской области за 2022 год стало на 20 тысяч больше, чем в 2021 году.

Согласно рейтингу российских регионов по динамике трудового рынка, 20 тысяч безработных граждан — это увеличение безработицы на 1% в сравнении с 2021 годом.

Изменение числа трудящихся свердловчан в сравнении 2021 года и 2022 года составило 20,3 тысячи человек, указано в рейтинге РИА Новости.

Также доля жителей Свердловской области, у которых нет работы, в 2022 году составила 3,5%. Количество работающих превысило два миллиона человек.

Напомним, за 2022 год в Нижнем Тагиле размер средней заработной платы увеличился до 51,5 тысячи рублей. Это на 14% больше, чем в 2021 году. Самые высокие зарплаты у сотрудников IT и строительства.

Средняя зарплата в Нижнем Тагиле выросла до 51 тысячи рублей
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