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Неизвестные разбили стекла автомобилей на ГГМ: разбирается тагильская полиция

17 апреля 2023, 12:53
Фото: TagilCity.ru
В ночь на 11 апреля в районе Гальяно-Горбуновского массива в Нижнем Тагиле неизвестные разбили задние стекла трех автомобилей. Пострадавшие от рук вандалов автолюбители уверены, что хулиганство совершили подростки.

Около 3:45 часов 11 апреля на стоянке у дома №2 по улице Смелянского на ГГМ предположительно подростки камнями разбили стекла трех автомобилей. Подозреваемые попали на камеры видеонаблюдения.

С камер видеонаблюдения с ближайшего магазина имеется видео, на котором гаденыши попали в объектив. Просим распространить видео, с целью установления личности преступников. На месте потерпевших мог оказаться любой, — рассказали редакции TagilCity.ru пострадавшие автовладельцы.

В полиции Нижнего Тагила сообщили, что по данному факту проводится проверка отделом полиции №20 МУ МВД РФ «Нижнетагильское».

Поступили обращения трёх владельцев авто, которые утром обнаружили повреждения. Никаких данных о том, что это подростки, нет, очевидцы не установлены, — сообщили редакции в пресс-службе тагильской полиции.

В полиции просят тех, что стал свидетелем случившегося, сообщить информацию по телефону дежурной части +7(3435) 97-65-02.

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