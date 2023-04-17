Неизвестные разбили стекла автомобилей на ГГМ: разбирается тагильская полиция

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Около 3:45 часов 11 апреля на стоянке у дома №2 по улице Смелянского на ГГМ предположительно подростки камнями разбили стекла трех автомобилей. Подозреваемые попали на камеры видеонаблюдения.
С камер видеонаблюдения с ближайшего магазина имеется видео, на котором гаденыши попали в объектив. Просим распространить видео, с целью установления личности преступников. На месте потерпевших мог оказаться любой, — рассказали редакции TagilCity.ru пострадавшие автовладельцы.
В полиции Нижнего Тагила сообщили, что по данному факту проводится проверка отделом полиции №20 МУ МВД РФ «Нижнетагильское».
Поступили обращения трёх владельцев авто, которые утром обнаружили повреждения. Никаких данных о том, что это подростки, нет, очевидцы не установлены, — сообщили редакции в пресс-службе тагильской полиции.
В полиции просят тех, что стал свидетелем случившегося, сообщить информацию по телефону дежурной части +7(3435) 97-65-02.