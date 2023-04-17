Нижний Тагил одним из первых реализует программу по догазификации населения

Программа социальной газификации в Свердловской области подразумевает строительство 430 километров газопроводов, которые обеспечат техническую возможность подключения для 7,6 тысяч домовладений. До конца 2023 года планируется проложить 370 километров труб. Готовятся проекты еще 1040 километров сетей для подключения 17,4 тысяч домов. Только в Нижнем Тагиле в этом году около 1000 домов будет подключено к газовому оборудованию, затраты составят 200 миллионов рублей. В 2024 — еще 1000 домовладений с затратами уже 250 миллионов рублей. Все проводимые мероприятия будут способствовать повышению качества жизни населения и помогут сократить их затраты на отопление.