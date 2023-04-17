Нижний Тагил одним из первых реализует программу по догазификации населения

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
В рамках федерального проекта «Чистый воздух» и национального проекта «Экология» в Нижнем Тагиле реализуется комплекс мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. К ним относится проект догазификации населения. Евгений Куйвашев поручил обеспечить высокий процент подключений к уже построенным газовым сетям, оказав всестороннюю персональную поддержку жителям.
Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов отметил помощь губернатора региона Евгения Куйвашева в реализации федеральных проектов в Нижнем Тагиле.
В Нижнем Тагиле очень активно идет реализация программы «Чистый воздух», в рамках которой выделены субсидии на компенсацию затрат жителям на подключение построенным газопроводом.Синергетический эффект от двух федеральных проектов, которые контролируются губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Дает толчок и ускоренное развитие муниципалитета, повышение комфортности и экологичности для проживания в городе Нижний Тагил. — сказал Николай Смирнов.
На перевод 888 частных домов на отопление природным газом из федерального бюджета было направлено 200 миллионов рублей.
Программа по бесплатной газификации всех частных домовладений, находящихся в газифицированных населенных пунктах, реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Нижний Тагил — один из лидеров в процессе догазификации, один из первых муниципалитетов, который завершит газификацию досрочно, добавил Николай Смирнов.
Так, 17 апреля в Нижнем Тагиле в рамках мероприятий по переводу частных домовладений с печного отопления на газовое торжественно запустили в работу объект «Газопровод в микрорайоне Выя». Он даст возможность подключиться к газу 154 жилым домам.
Генеральный директор АО «ГАЗЭКС» Валерий Боровиков рассказал о дальнейших планах по проекту догазификации в Нижнем Тагиле.
Программы «Экология» и «Чистый воздух» субсидируют до 90% затрат на газификацию жилого помещения и дают возможность большему числу тагильчан подключиться к газопроводу. Одновременно с теми льготами, которые установил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (Расширил список категорий граждан, которые могут подать заявку на газификацию на льготных условиях: помимо учителей и сельских врачей, теперь это могут сделать работники культуры и социальной сферы. К участку заявителя газ по данной программе будет подведен бесплатно. Также глава региона увеличил размер субсидий до 250 тысяч рублей для отдельных домовладений.) плюс те средства, которые выделила федерация для Нижнего Тагила — 200 миллионов рублей — этот эффект от всех направлений дает возможность большему числу жителей Нижнего Тагила и других населенных пунктов региона получить голубое топливо и жить в комфортных и экологичных условиях, — заявил Валерий Боровиков.
Программа социальной газификации в Свердловской области подразумевает строительство 430 километров газопроводов, которые обеспечат техническую возможность подключения для 7,6 тысяч домовладений. До конца 2023 года планируется проложить 370 километров труб. Готовятся проекты еще 1040 километров сетей для подключения 17,4 тысяч домов. Только в Нижнем Тагиле в этом году около 1000 домов будет подключено к газовому оборудованию, затраты составят 200 миллионов рублей. В 2024 — еще 1000 домовладений с затратами уже 250 миллионов рублей. Все проводимые мероприятия будут способствовать повышению качества жизни населения и помогут сократить их затраты на отопление.