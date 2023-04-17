Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Начало следующей недели будет сопровождаться постепенным повышением температуры.
Холодная ночь ожидается 15 апреля, когда температура опустится до -7 градусов Цельсия, но затем поднимется к -2 градусам. В дневное время температура также постепенно будет расти и ближе ко второй половине апреля составит от +10 до +15 градусов Цельсия.
Больших перепадов температуры в ближайшее время не предвидится, однако настоящего тепла стоит ждать лишь к концу месяца.
Напомним, что 13 апреля снегопад и морозы нагрянули на территорию Свердловской области, после чего соцсети заполнили шутки про очередное приближение «Зимы».