Холодная ночь ожидается 15 апреля, когда температура опустится до -7 градусов Цельсия, но затем поднимется к -2 градусам. В дневное время температура также постепенно будет расти и ближе ко второй половине апреля составит от +10 до +15 градусов Цельсия.