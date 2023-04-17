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О предстоящем потеплении в Свердловской области рассказали синоптики

17 апреля 2023, 07:02
Фото: TagilCity.ru
О том, когда наступит тепло в Свердловской области, рассказала главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко.

Начало следующей недели будет сопровождаться постепенным повышением температуры.

Холодная ночь ожидается 15 апреля, когда температура опустится до -7 градусов Цельсия, но затем поднимется к -2 градусам. В дневное время температура также постепенно будет расти и ближе ко второй половине апреля составит от +10 до +15 градусов Цельсия.

Больших перепадов температуры в ближайшее время не предвидится, однако настоящего тепла стоит ждать лишь к концу месяца.

Напомним, что 13 апреля снегопад и морозы нагрянули на территорию Свердловской области, после чего соцсети заполнили шутки про очередное приближение «Зимы».

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#Погода#Потепление#Апрель#Весна#Природа#Нижний Тагил#Ирина Кирилова
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