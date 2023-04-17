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Обвинение запросило 6 лет тюрьмы жительнице Екатеринбурга за продажу ребенка

17 апреля 2023, 14:13
Фото: 1MI
Шесть лет тюремного заключения запросило обвинение для женщины из Екатеринбурга за продажу своего малолетнего сына.

37-летнюю женщину обвиняют в том, что с 4 по 9 августа прошлого года она из-за проблем с деньгами решила продать своего сына, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Поэтому она вступила в переписку в мессенджере с женщиной о том, что продаст своего 7-летнего сына за 300 тысяч рублей. Однако под видом покупательницы на встречу пришла сотрудница полиции, которая дала женщине задаток в виде 10 тысяч рублей.

В назначенный день она привела и ребенка вместе со всеми документами на него и взяла с покупательницы оставшиеся 290 тысяч рублей. Тогда же ее и задержали.

В результате в суде 17 апреля 2023 года государственный обвинитель попросил назначить ей шесть лет колонии общего режима. В прениях выступает сторона защиты.

Пытавшуюся продать сына за 300 тысяч рублей екатеринбурженку отправили в СИЗО
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Продажа детей#Суд#Колония#Мать#Криминал
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