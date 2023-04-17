Обвинение запросило 6 лет тюрьмы жительнице Екатеринбурга за продажу ребенка

Поэтому она вступила в переписку в мессенджере с женщиной о том, что продаст своего 7-летнего сына за 300 тысяч рублей. Однако под видом покупательницы на встречу пришла сотрудница полиции, которая дала женщине задаток в виде 10 тысяч рублей.