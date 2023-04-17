По обвинению в получении взятки арестован начальник ГИБДД Ивделя

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Под стражей Максим Анисимков пробудет до 11 июня, пишет ТАСС со ссылкой на Свердловский областной суд. Обвинят его не только в получении взятки, но и в вымогательстве.
Уточняется, что обвиняется Анисимков в преступлении, предусмотренном п. "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Первоуральске за взятку уволили инспектора ДПС. Следствие полагает, что он взял деньги у водителя, который ездил без прав. От нарушителя он принял купюру в пять тысяч рублей.