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По обвинению в получении взятки арестован начальник ГИБДД Ивделя

17 апреля 2023, 10:26
Фото: 1MI
Начальника ГИБДД Ивделя Максима Анисимкова арестовали. Его подозревают во взяточничестве.

Под стражей Максим Анисимков пробудет до 11 июня, пишет ТАСС со ссылкой на Свердловский областной суд. Обвинят его не только в получении взятки, но и в вымогательстве.

Уточняется, что обвиняется Анисимков в преступлении, предусмотренном п. "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске за взятку уволили инспектора ДПС. Следствие полагает, что он взял деньги у водителя, который ездил без прав. От нарушителя он принял купюру в пять тысяч рублей.

Инспектор ДПС уволен за взятку в Первоуральске
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#Елена Озерова#Арест#Взятка#Коррупция#ГИБДД#Криминал#Свердловская область
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