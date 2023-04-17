Подростки из Нижнего Тагила создадут эскизы будущего спектакля

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
В период с 17 по 23 апреля в Новом Молодежном театре девять подростком под руководством драматурга Александра Тюжина будут создавать эскиз спектакля, на сцене реализует режиссер из Петербурга Ирина Дремова.
Отмечается, что II фестиваль-лаборатория «Сотворчество на «Своей территории» — творческий проект, инициатором которого является глава Северного драматического театра имени Ульянова (город Тара) Анджеем Неупокоевым. В этом году он проходит в Свердловской, Челябинской, Нижегородской, Тюменской, Омской областях и Пермском крае.
В фестивале несколько этапов. В рамках первого ребята написали сочинения. Теперь же начался этап написания пьес. Его итогом станет питчинг синопсисов написанных пьес. Мероприятие состоится в Омске 8 мая.
В рамках заключительного этапа будут созданы эскизы спектаклей по пьесам. В Нижний Тагил режиссер Ирина Дремова приедет еще раз в ноябре. Вместе с артистами она воплотит их задумки в жизнь.