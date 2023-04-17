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Подростки из Нижнего Тагила создадут эскизы будущего спектакля

17 апреля 2023, 12:52
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле начался очный этап II межрегионального драматургического фестиваля-лаборатории «Сотворчество на «Своей территории».

В период с 17 по 23 апреля в Новом Молодежном театре девять подростком под руководством драматурга Александра Тюжина будут создавать эскиз спектакля, на сцене реализует режиссер из Петербурга Ирина Дремова.

Отмечается, что II фестиваль-лаборатория «Сотворчество на «Своей территории» — творческий проект, инициатором которого является глава Северного драматического театра имени Ульянова (город Тара) Анджеем Неупокоевым. В этом году он проходит в Свердловской, Челябинской, Нижегородской, Тюменской, Омской областях и Пермском крае.

В фестивале несколько этапов. В рамках первого ребята написали сочинения.  Теперь же начался этап написания пьес. Его итогом станет питчинг синопсисов написанных пьес. Мероприятие состоится в Омске 8 мая.

В рамках заключительного этапа будут созданы эскизы спектаклей по пьесам. В Нижний Тагил режиссер Ирина Дремова приедет еще раз в ноябре. Вместе с артистами она воплотит их задумки в жизнь.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Театр#Спектакль#Фестиваль#Свободное время#Эксклюзив#Елена Озерова
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