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Проект понтонного моста на набережной пруда разработают в Нижнем Тагиле

17 апреля 2023, 11:16
Фото: TagilCity.ru
Подрядчика на разработку рабочей документации по обустройству понтонных переходов на набережной Тагильского пруда ищет МБУ «Тагилгражданпроект».

Проект должен быть готов в течение 30 дней с даты заключения контракта, на работы выделено 1,4 миллиона рублей.

Длина понтонного перехода составит 840 метров, ширина — три метра. Для отдыха тагильчан там оборудуют площадки размером 10 на 2 метра. Подняться на мост или сойти на берег можно будет в трех местах. Проектом должен быть предусмотрен настил из материала, устойчивого к воздействиям воды, с шероховатой и нескользящей поверхностью, а также металлическое оцинкованное ограждение.

Фото: Проектная документация

Для прохода судов на конструкции оборудуют раздвижной или откатной сегмент шириной в 20 метров. Шлагбаум и светофор установят с каждой стороны открывания, щит управления автоматизации будет находиться на территории яхт-клуба «Парус».

Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 25 апреля.

В Нижнем Тагиле на строительство понтонного моста потратят 120 млн рублей
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