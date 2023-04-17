Проект понтонного моста на набережной пруда разработают в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Проект должен быть готов в течение 30 дней с даты заключения контракта, на работы выделено 1,4 миллиона рублей.
Длина понтонного перехода составит 840 метров, ширина — три метра. Для отдыха тагильчан там оборудуют площадки размером 10 на 2 метра. Подняться на мост или сойти на берег можно будет в трех местах. Проектом должен быть предусмотрен настил из материала, устойчивого к воздействиям воды, с шероховатой и нескользящей поверхностью, а также металлическое оцинкованное ограждение.
Для прохода судов на конструкции оборудуют раздвижной или откатной сегмент шириной в 20 метров. Шлагбаум и светофор установят с каждой стороны открывания, щит управления автоматизации будет находиться на территории яхт-клуба «Парус».
Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 25 апреля.