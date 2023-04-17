Проект понтонного моста на набережной пруда разработают в Нижнем Тагиле

Длина понтонного перехода составит 840 метров, ширина — три метра. Для отдыха тагильчан там оборудуют площадки размером 10 на 2 метра. Подняться на мост или сойти на берег можно будет в трех местах. Проектом должен быть предусмотрен настил из материала, устойчивого к воздействиям воды, с шероховатой и нескользящей поверхностью, а также металлическое оцинкованное ограждение.