Пьяный житель Екатеринбурга убил таксиста и угнал его автомобиль

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Во время поездки водитель и пассажир стал конфликтовать. В результате ссоры пассажир нанес два удара в голову таксисту и удар по левой руке, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Также, вооружившись ножом, мужчина ударил им водителю в грудь. В результате ножевого ранения было задето сердце. Повреждение осложнилось острой кровопотерей. Таксист скончался на месте происшествия.
Далее обвиняемый решил завладеть иномаркой убитого и угнал ее. В итоге он был задержан полицейскими вечером 12 ноября 2022 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело, которое будет передано в суд.
Напомним, недавно осудили жителя Свердловской области был осужден на семь лет тюрьмы за нападение на таксиста. По словам осужденного, он хотел напугать водителя такси.