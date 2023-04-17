TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Изображение материала

Пьяный житель Екатеринбурга убил таксиста и угнал его автомобиль

17 апреля 2023, 06:33
Фото: 1MI
Пьяный мужчина из Екатеринбурга убил водителя такси и угнал его автомобиль Volkswagen Polo ранним утром 12 ноября 2022 года.

Во время поездки водитель и пассажир стал конфликтовать. В результате ссоры пассажир нанес два удара в голову таксисту и удар по левой руке, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Также, вооружившись ножом, мужчина ударил им водителю в грудь. В результате ножевого ранения было задето сердце. Повреждение осложнилось острой кровопотерей. Таксист скончался на месте происшествия.

Далее обвиняемый решил завладеть иномаркой убитого и угнал ее. В итоге он был задержан полицейскими вечером 12 ноября 2022 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело, которое будет передано в суд.

Напомним, недавно осудили жителя Свердловской области был осужден на семь лет тюрьмы за нападение на таксиста. По словам осужденного, он хотел напугать водителя такси.

Свердловчанин решил не платить за поездку и чуть не убил таксиста
Узнать подробнее
Читайте также:
Похоронена убившая своих детей и покончившая с собой мать в ЕкатеринбургеВынесен приговор похитившему и убившему отца жителю Верхней ПышмыСвердловчанин хотел убить возлюбленную и зарезал ее друга
#Екатеринбург#Свердловская область#Уголовное дело#Смерть#Полиция#Убийство#Угон автомобиля#Автомобиль#Таксист#Происшествия#Криминал#Елизавета Зиборова
Подпишитесь
Выбросы от коксохимического производства НТМК накрыли Нижний Тагил
Сегодня, 04:59
Почему 9 мая нужно праздновать: мнения тагильских и свердловских випов
Сегодня, 05:44
Актер Оскар Кучера раскритиковал арт-объект «Голова младенца» в Екатеринбурге
Вчера, 11:40
Два года прошло со дня гибели пятерых детей в Бызово под Нижним Тагилом
15 апреля 04:02
Как запрет на сделки с жильем отразится на рынке недвижимости Свердловской области
14 апреля 10:21
Отдать долг родине позже. Почему в России повышают призывной возраст?
13 апреля 03:28