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Солдат из Свердловской области избил срочника деревянными ножами за желание отдохнуть

17 апреля 2023, 17:22
Фото: 1MI
Свердловский солдат, руководивший срочниками в воинской части, избил одного из них за то, что он находился на кровати в неположенное время.

Солдат стал кидаться в срочника деревянными ножами, желая его научить следовать установленному распорядку дня. Молодой человек предпринял попытку убежать, но сержант его догнал и ударил его кулаком несколько раз, рассказали в пресс-службе Нижнетагильского гарнизонного военного суда.

Деревянные ножи были изъяты следователями как вещественное доказательство. Суд вынес приговор руководителю срочников — ему было назначено наказание в виде условного лишения свободы на год.

Напомним, 1 апреля 2023 года в Свердловской области начался весенний призыв на срочную военную службу.

Ежегодный весенний призыв на срочную службу стартует в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Нападение#Воинская часть#Сержант#Суд#Приговор#Срочники#Происшествия
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