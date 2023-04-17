Солдат из Свердловской области избил срочника деревянными ножами за желание отдохнуть

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Солдат стал кидаться в срочника деревянными ножами, желая его научить следовать установленному распорядку дня. Молодой человек предпринял попытку убежать, но сержант его догнал и ударил его кулаком несколько раз, рассказали в пресс-службе Нижнетагильского гарнизонного военного суда.
Деревянные ножи были изъяты следователями как вещественное доказательство. Суд вынес приговор руководителю срочников — ему было назначено наказание в виде условного лишения свободы на год.
Напомним, 1 апреля 2023 года в Свердловской области начался весенний призыв на срочную военную службу.