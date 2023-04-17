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Стали известны подробности убийства в квартире в Екатеринбурге

17 апреля 2023, 16:50
Фото: 1MI
Стали известной подробности убийства 36-летнего мужчины, которое произошло ночью 17 апреля 2023 года в Академическом районе Екатеринбурга.

28-летняя подозреваемая в убийстве, находившаяся у себя дома, стала ссориться с погибшим, который жил в этой же квартире. К ним пришла подруга, с которой они употребляли алкоголь, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.

Мужчина вскоре захотел отдохнуть и попросил убавить громкость музыки. Потом он ударил пришедшую к ним в гости женщину. Тогда его сожительница схватила нож и, желая защитить подругу, ударила его в шею.

Ранение пришлось на сонную артерию. Нападавшая пыталась оказать ему помощь и вызвала скорую, но екатеринбуржец скончался на месте от кровопотери. Приехавшие сотрудники скорой помощи вызвали полицию.

В отношении молодой женщины было возбуждено уголовное дело. Проводится проверка по происшествию. У пары остались двое детей 3 и 10 лет.

Напомним, 9 апреля 2023 года в Челябинске был убит 17-летний юноша из-за случившейся ссоры в интернете.

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Уголовное дело#Смерть#Полиция#Убийство#Происшествия
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