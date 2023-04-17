Стали известны подробности убийства в квартире в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
28-летняя подозреваемая в убийстве, находившаяся у себя дома, стала ссориться с погибшим, который жил в этой же квартире. К ним пришла подруга, с которой они употребляли алкоголь, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.
Мужчина вскоре захотел отдохнуть и попросил убавить громкость музыки. Потом он ударил пришедшую к ним в гости женщину. Тогда его сожительница схватила нож и, желая защитить подругу, ударила его в шею.
Ранение пришлось на сонную артерию. Нападавшая пыталась оказать ему помощь и вызвала скорую, но екатеринбуржец скончался на месте от кровопотери. Приехавшие сотрудники скорой помощи вызвали полицию.
В отношении молодой женщины было возбуждено уголовное дело. Проводится проверка по происшествию. У пары остались двое детей 3 и 10 лет.
Напомним, 9 апреля 2023 года в Челябинске был убит 17-летний юноша из-за случившейся ссоры в интернете.