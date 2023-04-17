TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:14

Published Сегодня, 16:14

Modified Сегодня, 16:14

Updated Сегодня, 16:14

Изображение материала

Стало известно происхождение крысы в столовой гимназии Екатеринбурга

17 апреля 2023, 16:14
Фото: 1MI
В департаменте образования рассказали, откуда в столовой гимназии №108 в Екатеринбурге взялась крыса.

У гимназии составлен договор на уничтожение крыс и других грызунов. Незадолго до инцидента меры по их уничтожению проводили 11 апреля после того, как учащиеся покинули гимназию. Через некоторое время в столовой была замечена крыса, рассказали в департаменте образования.

У крысы были признаки отравления. После ее обнаружения необходимые меры предприняли еще раз.

Также чиновники ведомства сообщили, что капитальный ремонт учебного учреждения планируется только в 2025-2026 гг.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле в столовой школы №7 ученикам в супе попадались тараканы. После жалоб учеников прокуратура организовала проверку по данному факту. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры.

После обнаружения таракана в супе школьную столовую в Нижнем Тагиле ждет проверка
Узнать подробнее
Читайте также:
В Челябинске около сотни учеников отравились в столовой лицеяЕкатеринбургской закусочной «У Аро» разрешили открыться после отравления 15 человекОтравившиеся шаурмой в Екатеринбурге студенты требуют по 100 тысяч с закусочной
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Проверка#Крыса#Столовая#Гимназия#Происшествия
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, «белое вещество» и пал травы
Сегодня, 07:13
Почему 9 мая нужно праздновать: мнения тагильских и свердловских випов
Сегодня, 05:44
Актер Оскар Кучера раскритиковал арт-объект «Голова младенца» в Екатеринбурге
Вчера, 11:40
Выброс зеленого дыма с Коксохима в Нижнем Тагиле произошел из-за сбоя оборудования
Сегодня, 13:17
Студентка «заминировала» Медицинский колледж в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:08
Жительница Нижнего Тагила подозревает экс-сожителя в намерениях отравить ее ртутью
Сегодня, 12:40