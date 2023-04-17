Стало известно происхождение крысы в столовой гимназии Екатеринбурга

У гимназии составлен договор на уничтожение крыс и других грызунов. Незадолго до инцидента меры по их уничтожению проводили 11 апреля после того, как учащиеся покинули гимназию. Через некоторое время в столовой была замечена крыса, рассказали в департаменте образования.