Стало известно происхождение крысы в столовой гимназии Екатеринбурга

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
У гимназии составлен договор на уничтожение крыс и других грызунов. Незадолго до инцидента меры по их уничтожению проводили 11 апреля после того, как учащиеся покинули гимназию. Через некоторое время в столовой была замечена крыса, рассказали в департаменте образования.
У крысы были признаки отравления. После ее обнаружения необходимые меры предприняли еще раз.
Также чиновники ведомства сообщили, что капитальный ремонт учебного учреждения планируется только в 2025-2026 гг.
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле в столовой школы №7 ученикам в супе попадались тараканы. После жалоб учеников прокуратура организовала проверку по данному факту. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры.