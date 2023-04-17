Строительство нового дома для учителей и врачей началось в Красноуфимске

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Поручение построить новый многоэтажный дом для специалистов из местных школ и больниц, Евгений Куйвашев дал на прошлой неделе. Во время приёма граждан с просьбой о служебном жилье к губернатору Свердловской области обратилась учитель русского языка и литературы из красноуфимской школы № 2 Маргарита Мухарлямова. Она отучилась в педагогическом вузе по целевому набору и стала преподавать в одной из школ своего города.
В Красноуфимске действуют 7 школ, 13 детских садов и 4 больницы. Работают в них более 2 тысяч человек. Многим специалистам необходимо служебное жилье, как и самой Маргарите Мухарлямовой.
Новый пятиэтажный дом разместится на улице Ухтомского. Придомовая территория предполагает более 40 парковочных мест, детскую и спортивную площадки, места для отдыха и хозяйственную площадку с контейнерами для сбора мусора. В доме будет 95 квартир. В пешей доступности от него находятся железнодорожный и автобусный вокзалы, магазины, поликлиники и школы. Объект планируется сдать в эксплуатацию летом 2024 года.
В 2023 году администрация муниципалитета намерена выкупить 21 квартиру. Они будут предоставляться в качестве служебного жилья учителям и медикам. В 2024 году планируется приобрести еще 49 квартир.
Маргарита Мухарлямова во время рабочего визита губернатора в Красноуфимск оценила место, на котором появится новый дом.
Строительство такого жилого комплекса очень облегчит жизнь врачам и учителям, которые сюда приезжают. Я очень надеюсь, что в нашем городе появится еще больше молодых специалистов — моих ровесников, — поделилась Маргарита Мухарлямова.
Учителя и врачи в Свердловской области могут воспользоваться региональной программой по реализации основных направлений государственной политики в строительном комплексе. Бюджетники, проживающие в небольших муниципалитетах с численностью жителей не более 40 тысяч человек, могут получить субсидии на покупку квартиры или строительство жилого дома. Условие для предоставления такой выплаты — учитель или врач должен будет проработать в учреждении этого города не менее 5 лет. Этой программой с 2018 года уже воспользовались более 400 педагогов и врачей региона.
В этом году губернатор Евгений Куйвашев утвердил ряд комплексных программ по кадровому обеспечению образовательной системы и сферы здравоохранения.
На реализацию программы по подготовке педагогических кадров для региона до 2025 года по поручению губернатора направят 2,8 миллиарда рублей из областного бюджета. Это позволит поднять престиж профессии учителя, создаст самые современные условия для подготовки педагогов и для их профессионального роста.
Комплексная программа мероприятий по обеспечению квалифицированными кадрами учреждений здравоохранение позволит увеличить количество молодых специалистов в больницах и ежегодно привлекать более 100 медиков в отдалённые населенные пункты региона. Эти меры призваны повысить значимость профессии врача и среднего медицинского персонала.