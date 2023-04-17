Строительство нового дома для учителей и врачей началось в Красноуфимске

Учителя и врачи в Свердловской области могут воспользоваться региональной программой по реализации основных направлений государственной политики в строительном комплексе. Бюджетники, проживающие в небольших муниципалитетах с численностью жителей не более 40 тысяч человек, могут получить субсидии на покупку квартиры или строительство жилого дома. Условие для предоставления такой выплаты — учитель или врач должен будет проработать в учреждении этого города не менее 5 лет. Этой программой с 2018 года уже воспользовались более 400 педагогов и врачей региона.