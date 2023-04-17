Студентка «заминировала» Медицинский колледж в Нижнем Тагиле

Собственный источник TagilCity.ru сообщает, что подобная ситуация в медколледже происходит далеко не первый раз. За последние два года о минировании здания сообщалось 5 или 6 раз. И даже если предполагали, что сообщения ложные, все экстренные службы города поднимались по тревоге.