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Студентка «заминировала» Медицинский колледж в Нижнем Тагиле

17 апреля 2023, 13:08
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле студентка четвертого курса медицинского колледжа «заминировала» шесть кабинетов, чтобы не идти на учебу. Она создала фейковую страницу во Вконтакте и написала своим одногруппникам, что в полудюжине кабинетов лежат пакеты, а в пакетах бомбы. Произошло это около двух месяцев назад.

Студентка является совершеннолетней. В случае, если ей будут предъявлены обвинения, в отношении нее могут возбудить уголовное дело по статье 207 УК РФ. Наказание предусматривает штраф до 500 тысяч рублей либо ограничение свободы сроком до 3х лет.

Собственный источник TagilCity.ru сообщает, что подобная ситуация в медколледже происходит далеко не первый раз. За последние два года о минировании здания сообщалось 5 или 6 раз. И даже если предполагали, что сообщения ложные, все экстренные службы города поднимались по тревоге.

Помню тот последний раз. Нас тогда три раза за день эвакуировали. Как сейчас помню. Приехала полиция, пожарные, скорая. Никто ничего не говорит, на вопросы не отвечают. Шум, гам. Студентка та, лжеминерщица, с четвертого курса. Нашли ее. Это не первый случай, — сообщает TagilCity.ru участница событий.

Также напомним, как в марте 2023 года в Екатеринбурге из-за угрозы минирования эвакуировали студентов и преподавателей из аграрного и лесотехнического университетов.  

Два вуза в Екатеринбурге эвакуированы из-за сообщений о минировании
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#Артем Карнаухов#Полиция#Уголовное дело#Терроризм#Фейк#Происшествия#Нижний Тагил#Студентка#Медицинский колледж#Лжеминирование#Эксклюзив
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