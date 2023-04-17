Студентка «заминировала» Медицинский колледж в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Студентка является совершеннолетней. В случае, если ей будут предъявлены обвинения, в отношении нее могут возбудить уголовное дело по статье 207 УК РФ. Наказание предусматривает штраф до 500 тысяч рублей либо ограничение свободы сроком до 3х лет.
Собственный источник TagilCity.ru сообщает, что подобная ситуация в медколледже происходит далеко не первый раз. За последние два года о минировании здания сообщалось 5 или 6 раз. И даже если предполагали, что сообщения ложные, все экстренные службы города поднимались по тревоге.
Помню тот последний раз. Нас тогда три раза за день эвакуировали. Как сейчас помню. Приехала полиция, пожарные, скорая. Никто ничего не говорит, на вопросы не отвечают. Шум, гам. Студентка та, лжеминерщица, с четвертого курса. Нашли ее. Это не первый случай, — сообщает TagilCity.ru участница событий.
Также напомним, как в марте 2023 года в Екатеринбурге из-за угрозы минирования эвакуировали студентов и преподавателей из аграрного и лесотехнического университетов.