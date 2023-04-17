Терапевт: запивать таблетки можно только водой

Естественно, не только запивать таблетки алкоголем не рекомендуется, но и просто сочетать их со спиртными напитками небезопасно, поскольку это может усилить или ослабить действие ряда препаратов и способствовать образованию токсических соединений в организме. Особенно опасно сочетать алкоголь с болеутоляющими. Для того чтобы избежать проблем с выбором, терапевт Доржиев рекомендует запивать таблетки обыкновенной водой, так как это самый безопасный и идеальный вариант.