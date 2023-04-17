Терапевт: запивать таблетки можно только водой

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:57
Если запить таблетки не правильно, их эффективность может измениться как в меньшую, так и в большую сторону, пишет Pravda.Ru.
Например, фруктовые соки, содержащие много кислоты, могут негативно воздействовать на препараты, которые содержат фруктовые кислоты, известные как антациды. Но если запивать соками жаропонижающие средства, их эффективность, напротив, может вырасти. Также запивание гормональных контрацептивов грейпфрутовым соком может резко снизить их действие. Зандан Доржиев подчеркнул, что этот сок также не должен использоваться с лекарствами от сердца.
«В чае содержится танин, который образует нерастворимые соединения с некоторыми действующими веществами лекарств, что снижает их эффект и увеличивает нагрузку на печень», — объясняет Доржиев. «Кофе не рекомендуется для запивания успокоительных лекарств, так как они изменяют свойства на противоположные и оказывают возбуждающее воздействие. При запивании лекарств кислыми напитками также падает эффективность, а молоко не рекомендуется для запивки препаратов против язвы».
Естественно, не только запивать таблетки алкоголем не рекомендуется, но и просто сочетать их со спиртными напитками небезопасно, поскольку это может усилить или ослабить действие ряда препаратов и способствовать образованию токсических соединений в организме. Особенно опасно сочетать алкоголь с болеутоляющими. Для того чтобы избежать проблем с выбором, терапевт Доржиев рекомендует запивать таблетки обыкновенной водой, так как это самый безопасный и идеальный вариант.