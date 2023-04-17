TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Изображение материала

Труп женщины обнаружен под балконами высотки в Екатеринбурге

17 апреля 2023, 10:51
Фото: 1MI
В Екатеринбурге под окнами высотного дома найден труп женщины.

Его обнаружили в районе Эльмаш под балконами 18-этажного дома по улице Красных Командиров, 2, сообщается в telegram-канале «Безумный Екб | Новости Екатеринбурга».

По словам женщины, которая первой увидела труп, она вышла из подъезда и увидела это зрелище. На тот момент около дома уже стояла реанимация. На вид она оценила возраст погибшей в 50-60 лет.

В Следственном комитете пока не дают никаких комментариев о произошедшем.

Ранее сообщалось, что в Березовском пьяный мужчина выпал из окна и выжил.  Известно, что ему 34 года и его зовут Александр. Предварительно установлено, что он был пьян и не смог открыть дверь, но при этом стремился выйти из квартиры.

Пьяный мужчина выпал из окна в Березовском и выжил
Узнать подробнее
Читайте также:
Подросток выпал из окна многоэтажки в ЕкатеринбургеРецидивист выпрыгнул из окна суда в Первоуральске«Нормальная семья»: знакомые о выпавшей из окна девочке из Нижнего Тагила
#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Труп#Окна#Высотка#Дом#Происшествия
Подпишитесь
Выбросы от коксохимического производства НТМК накрыли Нижний Тагил
Сегодня, 04:59
Почему 9 мая нужно праздновать: мнения тагильских и свердловских випов
Сегодня, 05:44
Актер Оскар Кучера раскритиковал арт-объект «Голова младенца» в Екатеринбурге
Вчера, 11:40
Два года прошло со дня гибели пятерых детей в Бызово под Нижним Тагилом
15 апреля 04:02
Как запрет на сделки с жильем отразится на рынке недвижимости Свердловской области
14 апреля 10:21
Отдать долг родине позже. Почему в России повышают призывной возраст?
13 апреля 03:28