Труп женщины обнаружен под балконами высотки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Его обнаружили в районе Эльмаш под балконами 18-этажного дома по улице Красных Командиров, 2, сообщается в telegram-канале «Безумный Екб | Новости Екатеринбурга».
По словам женщины, которая первой увидела труп, она вышла из подъезда и увидела это зрелище. На тот момент около дома уже стояла реанимация. На вид она оценила возраст погибшей в 50-60 лет.
В Следственном комитете пока не дают никаких комментариев о произошедшем.
Ранее сообщалось, что в Березовском пьяный мужчина выпал из окна и выжил. Известно, что ему 34 года и его зовут Александр. Предварительно установлено, что он был пьян и не смог открыть дверь, но при этом стремился выйти из квартиры.