В Артемовском школьники избили восьмилетнего мальчика камнями и палками

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
В связи с тем, что злоумышленники малолетние, возбуждать уголовные дела в отношении них не стали, пишут «Егоршские вести».
Отмечается, что школьники сперва хотели изнасиловать младшего ученика при помощи деревянного предмета, но позже решили избить его и затолкать в дыру с отходами, что и сделали.
Ребенок сумел самостоятельно выбраться из ямы, прибежать домой и рассказать о случившемся маме. После этого они пошли в полицию писать заявление.
В полиции позднее решили отправить одного злоумышленника в спецшколу, а второму, которому 10 лет, подобного наказания не назначили из-за возраста. О причинах своего поступка школьники не сказали ничего. А тем временем для пострадавшего назначили программу реабилитации.