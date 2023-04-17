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В Артемовском школьники избили восьмилетнего мальчика камнями и палками

17 апреля 2023, 13:20
Фото: 1MI
Два мальчика 10 и 13 лет избили восьмилетнего школьника. Для того они использовали камни и палки.

В связи с тем, что злоумышленники малолетние, возбуждать уголовные дела в отношении них не стали, пишут «Егоршские вести».

Отмечается, что школьники сперва хотели изнасиловать младшего ученика при помощи деревянного предмета, но позже решили избить его и затолкать в дыру с отходами, что и сделали.

Ребенок сумел самостоятельно выбраться из ямы, прибежать домой и рассказать о случившемся маме. После этого они пошли в полицию писать заявление.

В полиции позднее решили отправить одного злоумышленника в спецшколу, а второму, которому 10 лет, подобного наказания не назначили из-за возраста. О причинах своего поступка школьники не сказали ничего. А тем временем для пострадавшего назначили программу реабилитации.

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