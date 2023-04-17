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В Качканаре мужчина пытался поджечь экс-супругу и их троих детей

17 апреля 2023, 09:48
Фото: 1MI
Троих маленьких детей и бывшую жену попытался поджечь житель Качканара.

Теперь 27-летнего мужчину обвиняют по ст. 105 УК РФ (покушение на убийство четырех человек), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие полагает, что днем 28 июля 2022 года мужчина приревновал свою бывшую и решил отомстить ей и их совместным детям, которым 2, 5 и 7 лет.

Он приехал к ним домой в общежитие и облил входную дверь легковоспламеняющейся жидкостью. Далее он поджег ее зажигалкой. Убедившись, что дверь загорелась, злоумышленник убежал.

В результате жильцы общежития и спасатели сумели потушить пожар. Мужчина уже признал свою вину, а дело было направлено в суд.

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#Дети#Поджог#Уголовное дело#Криминал#Свердловская область#Качканар#Елена Озерова
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