В Качканаре мужчина пытался поджечь экс-супругу и их троих детей

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Теперь 27-летнего мужчину обвиняют по ст. 105 УК РФ (покушение на убийство четырех человек), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Следствие полагает, что днем 28 июля 2022 года мужчина приревновал свою бывшую и решил отомстить ей и их совместным детям, которым 2, 5 и 7 лет.
Он приехал к ним домой в общежитие и облил входную дверь легковоспламеняющейся жидкостью. Далее он поджег ее зажигалкой. Убедившись, что дверь загорелась, злоумышленник убежал.
В результате жильцы общежития и спасатели сумели потушить пожар. Мужчина уже признал свою вину, а дело было направлено в суд.