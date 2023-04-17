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Владимир Табак: На конкурсе «Смарт Диалог» выявят лучшие управленческие практики

17 апреля 2023, 13:33
Фото: 1MI
Начался прием заявок на конкурс лучших управленческих практик "Смарт Диалог". Эксперты оценят эффективные решения в областях здравоохранения, социальной политики и образования.

Заявки можно подать до 18 июня на платформе "Смартека". Организаторами конкурса являются Агентство стратегических инициатив и АНО "Диалог Регионы" при поддержке Минздрава, Минтруда и Минпросвещения России. Генеральный директор АНО "Диалог Регионы" Владимир Табак отметил, что выбранные управленческие решения помогут властям удовлетворить запросы общества и обнаружить новые возможности для развития субъектов. Каждый регион сможет стать двигателем развития страны, пишет interfax-russia.ru.

Директор АСИ Светлана Чупшева сказала, что конкурс позволит найти новые инициативы, которые будут распространяться во все регионы и улучшать жизнь страны. Проекты должны помочь россиянам решать бытовые и насущные проблемы, такие как получение качественной медицинской помощи или устройство ребенка в школу или детский сад.

Конкурс представит уже реализованные проекты в рамках национальных проектов "Здравоохранение", "Демография", "Образование" и "Цифровая экономика". Победители будут выбраны в 13 номинациях. Лучшие практики будут вынесены на общественное голосование, чтобы жители выбрали решения, которые они хотели бы видеть в своем регионе.

Согласно данным "Диалога", в 2022 году через интернет поступило более 780 тыс. обращений по темам здравоохранения, образования и социальной политики. Эти сферы регулярно входят в топ-10 тематик обращений граждан.

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