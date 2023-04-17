Владимир Табак: На конкурсе «Смарт Диалог» выявят лучшие управленческие практики

Директор АСИ Светлана Чупшева сказала, что конкурс позволит найти новые инициативы, которые будут распространяться во все регионы и улучшать жизнь страны. Проекты должны помочь россиянам решать бытовые и насущные проблемы, такие как получение качественной медицинской помощи или устройство ребенка в школу или детский сад.