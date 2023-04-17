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Военком Москвы: тестовая рассылка повесток через Госуслуги начнется уже этой весной

17 апреля 2023, 15:09
Фото: 1MI
Начать тестовую рассылку повесток посредством портала «Госуслуг» планируется уже во время текущего весеннего призыва. Об этом заявил военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.

Кроме того, призывники будут уведомляться о необходимости явиться в военкомат через смс-уведомления и обзвоны, рассказал Локтев в пресс-центре «МК».

Военком добавил, что это будет единственное отличие призыва в армию 2023 года от прошлых. В остальном, по его словам, законодательство и порядок процедуры не изменились.

Напомним, 14 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому, повестки могут доставляться в электронном виде. Также будет создан единый реестр военнообязанных. Повестки будут считаться врученными с момента размещения в личном кабинете на «Госуслугах».

В Нижнем Тагиле гражданам призывного возраста также будут вручаться повестки новым способом. Ранее их можно было получить только лично или через родственников.

Призывники из Тагила начнут получать электронные повестки в военкомат через Госуслуги
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#Ирина Кирилова#Повестка#Призыв#Армия#Срочная служба#Госуслуги#Общество
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