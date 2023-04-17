Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Кроме того, призывники будут уведомляться о необходимости явиться в военкомат через смс-уведомления и обзвоны, рассказал Локтев в пресс-центре «МК».
Военком добавил, что это будет единственное отличие призыва в армию 2023 года от прошлых. В остальном, по его словам, законодательство и порядок процедуры не изменились.
Напомним, 14 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому, повестки могут доставляться в электронном виде. Также будет создан единый реестр военнообязанных. Повестки будут считаться врученными с момента размещения в личном кабинете на «Госуслугах».
В Нижнем Тагиле гражданам призывного возраста также будут вручаться повестки новым способом. Ранее их можно было получить только лично или через родственников.