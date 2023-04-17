Выброс зеленого дыма с Коксохима в Нижнем Тагиле произошел из-за сбоя оборудования

Похожие выбросы с КХП желто-зеленого дыма происходили в 2021 году. По итогам проверки природоохранной прокуратуры оказалось, что причиной этому были технические неисправности оборудования вследствие проливных дождей. По факту выявленных нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха природоохранным прокурором в адрес операционного директора ЕВРАЗ НТМК было внесено представление.