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Выброс зеленого дыма с Коксохима в Нижнем Тагиле произошел из-за сбоя оборудования

17 апреля 2023, 13:17
Фото: TagilCity.ru
Причиной выброса желто-зеленого дыма с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле 17 апреля стал сбой оборудования. На предприятии заявили, что экологии ничего не угрожало.

Утром 17 апреля с Коксохима произошел выброс желто-зеленого дыма, который, по сообщениям жителей, распространился на Восточное шоссе и близлежащие административные здания. Причиной стала внештатная ситуация на производстве. В пресс-службе ЕВРАЗ НТМК заявили, что никакой угрозы окружающей среде не было.

В результате нарушения работы подстанции на территории Коксохимического производства произошел сбой в работе оборудования. Ущерба для экологии нет, выброс продуктов горения рассеялся в пределах промплощадки комбината. В настоящее время работоспособность подстанции восстановлена, — сообщили TagilCity.ru на предприятии.
Выбросы с КХП 17 апреляВыбросы с КХП 17 апреля
Выбросы с КХП 17 апреляВыбросы с КХП 17 апреля
Выбросы с КХП 17 апреляВыбросы с КХП 17 апреля
Выбросы с КХП 17 апреляВыбросы с КХП 17 апреля
Выбросы с КХП 17 апреля
Фото: TagilCity.ru

Похожие выбросы с КХП желто-зеленого дыма происходили в 2021 году. По итогам проверки природоохранной прокуратуры оказалось, что причиной этому были технические неисправности оборудования вследствие проливных дождей. По факту выявленных нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха природоохранным прокурором в адрес операционного директора ЕВРАЗ НТМК было внесено представление.

Причину выбросов на КХП ЕВРАЗ НТМК выяснила тагильская природоохранная прокуратура
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#Анна Григорьева#ЕВРАЗ НТМК#Выбросы#Авария#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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