Выброс зеленого дыма с Коксохима в Нижнем Тагиле произошел из-за сбоя оборудования

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Утром 17 апреля с Коксохима произошел выброс желто-зеленого дыма, который, по сообщениям жителей, распространился на Восточное шоссе и близлежащие административные здания. Причиной стала внештатная ситуация на производстве. В пресс-службе ЕВРАЗ НТМК заявили, что никакой угрозы окружающей среде не было.
В результате нарушения работы подстанции на территории Коксохимического производства произошел сбой в работе оборудования. Ущерба для экологии нет, выброс продуктов горения рассеялся в пределах промплощадки комбината. В настоящее время работоспособность подстанции восстановлена, — сообщили TagilCity.ru на предприятии.
Похожие выбросы с КХП желто-зеленого дыма происходили в 2021 году. По итогам проверки природоохранной прокуратуры оказалось, что причиной этому были технические неисправности оборудования вследствие проливных дождей. По факту выявленных нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха природоохранным прокурором в адрес операционного директора ЕВРАЗ НТМК было внесено представление.