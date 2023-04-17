Выбросы от коксохимического производства НТМК накрыли Нижний Тагил

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Утром 17 апреля в районе 09:00 в районе коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК поднялся желто-зеленый дым яркого цвета в большом количестве. Ветром его уносит в сторону Сухоложского поселка и микрорайона Старатель.
Хуже всего дела обстоят на Восточном шоссе вблизи коксохимического производства. Между проходными коксохимического производства поднимается желто-зеленый дым. Он низко стелится, а также ощущается химический запах. Из-за дыма также ухудшена видимость.
Прямо сейчас редакция TagilCity.ru направляется в сторону коксохимического производства. Там планируется сделать замеры, посмотреть, есть ли превышения по вредным веществам. Далее мы будем смотреть по розе ветров, куда весь этот дым будет направляться, — сообщает корреспондент издания.
Напомним, утром 17 апреля редакция TagilCity.ru провела традиционные замеры в районе железнодорожного вокзала. Именно в этой точке они проводятся потому, что место попадает в предположительную санитарно-защитную зону ЕВРАЗ НТМК. Недалеко от вокзала находятся социально-значимые объекты, учебные заведения, жилые дома.
Утром 17 апреля в ходе замеров превышений концентрации вредных веществ выявлено не было.