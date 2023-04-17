Выбросы от коксохимического производства НТМК накрыли Нижний Тагил

Напомним, утром 17 апреля редакция TagilCity.ru провела традиционные замеры в районе железнодорожного вокзала. Именно в этой точке они проводятся потому, что место попадает в предположительную санитарно-защитную зону ЕВРАЗ НТМК. Недалеко от вокзала находятся социально-значимые объекты, учебные заведения, жилые дома.