Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Диоксид азота превышал норму в воздухе Нижнего Тагила во время НМУ на прошлой неделе, а на Свердловском шоссе местные жители обнаружили подозрительное «белое вещество». Собрали подборку главных эко-событий недели с 10 по 16 апреля.
Чиновники, депутаты и другие випы рассказали о важности празднования 9 мая и поделились своими размышлениями, как стоит праздновать 87-ую годовщину — скромно или пышно.
Жителю Нижнего Тагила грозит штраф за дискредитацию российской армии. Судебное заседание уже назначено. Физлицам по этой статье грозит наказание до 50 тысяч рублей.
Тагильчанка заподозрила своего бывшего в попытках отравить ее ртутью. Она нашла в своей квартире за батареей емкости с этим веществом. Ранее она же обвинила экс-сожителя в издевательствах, преследованиях и порче имущества.
Стала известна причина выброса желто-зеленого дыма с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле 17 апреля. Это произошло из-за сбоя оборудования. На предприятии утверждают, что для экологии из-за этого не было угрозы.
Неизвестные разбили задние стекла трех автомобилей на Гальянке. Владельцы авто уверены, что это сделали подростки. Также злоумышленники попали на записи камер видеонаблюдения и их уже ищет полиция.
Автомобиль Renault Logan припарковался на газоне во дворе жилого дома в центре Нижнего Тагила. На бортах машины видно наклейку, говорящую о том, что машина учебная.