TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:48

Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

Изображение материала

Выбросы зеленого дыма, попытка отравления ртутью и суд за дискредитацию в Тагиле

17 апреля 2023, 15:48
Фото: TagilCity.ru
Жители Нижнего Тагила во время НМУ дышали азотом, а тагильчанка обвинила бывшего в попытке отравления ртутью. Рассказываем о самых интересных событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 17 апреля.

Диоксид азота превышал норму в воздухе Нижнего Тагила во время НМУ на прошлой неделе, а на Свердловском шоссе местные жители обнаружили подозрительное «белое вещество». Собрали подборку главных эко-событий недели с 10 по 16 апреля.

Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, «белое вещество» и пал травы
Узнать подробнее

Чиновники, депутаты и другие випы рассказали о важности празднования 9 мая и поделились своими размышлениями, как стоит праздновать 87-ую годовщину — скромно или пышно.

Почему 9 мая нужно праздновать: мнения тагильских и свердловских випов
Узнать подробнее

Жителю Нижнего Тагила грозит штраф за дискредитацию российской армии. Судебное заседание уже назначено. Физлицам по этой статье грозит наказание до 50 тысяч рублей.

Жителю Нижнего Тагила грозит штраф за дискредитацию ВС РФ
Узнать подробнее

Тагильчанка заподозрила своего бывшего в попытках отравить ее ртутью. Она нашла в своей квартире за батареей емкости с этим веществом. Ранее она же обвинила экс-сожителя в издевательствах, преследованиях и порче имущества.

Жительница Нижнего Тагила подозревает экс-сожителя в намерениях отравить ее ртутью
Узнать подробнее

Стала известна причина выброса желто-зеленого дыма с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле 17 апреля. Это произошло из-за сбоя оборудования. На предприятии утверждают, что для экологии из-за этого не было угрозы.

Выброс зеленого дыма с Коксохима в Нижнем Тагиле произошел из-за сбоя оборудования
Узнать подробнее

Неизвестные разбили задние стекла трех автомобилей на Гальянке. Владельцы авто уверены, что это сделали подростки. Также злоумышленники попали на записи камер видеонаблюдения и их уже ищет полиция.

Неизвестные разбили стекла автомобилей на ГГМ: разбирается тагильская полиция
Узнать подробнее

Автомобиль Renault Logan припарковался на газоне во дворе жилого дома в центре Нижнего Тагила. На бортах машины видно наклейку, говорящую о том, что машина учебная.

Авто с логотипом автошколы припарковали на газоне в центре Нижнего Тагила
Узнать подробнее
#Ртуть#НМУ#Выбросы#Отравление#Сожители#Парковка#Ученик#Вандалы#Полиция#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Свердловская область#Нижний Тагил#Новости УрФО#Елена Озерова
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, «белое вещество» и пал травы
Сегодня, 07:13
Почему 9 мая нужно праздновать: мнения тагильских и свердловских випов
Сегодня, 05:44
Актер Оскар Кучера раскритиковал арт-объект «Голова младенца» в Екатеринбурге
Вчера, 11:40
Выброс зеленого дыма с Коксохима в Нижнем Тагиле произошел из-за сбоя оборудования
Сегодня, 13:17
Студентка «заминировала» Медицинский колледж в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:08
Жительница Нижнего Тагила подозревает экс-сожителя в намерениях отравить ее ртутью
Сегодня, 12:40