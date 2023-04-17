Взрыв газового баллона в жилом доме в Казахстане: один человек погиб

Взрыв газового баллона произошел в двухэтажном доме с 12 квартирами в 02:00 мск (05:00 по местному времени). Подъезд обрушился на площади 150 квадратных метров, но пожара не было. По предварительным данным, пострадали три квартиры. Спасатели продолжают работу на месте происшествия под координацией главы региона Нурлана Ногаева. Дом был отключен от газоснабжения. Причины и обстоятельства взрыва выясняются.