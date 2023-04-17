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Published Сегодня, 10:56

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Updated Сегодня, 10:58

Взрыв газового баллона в жилом доме в Казахстане: один человек погиб

17 апреля 2023, 10:56
Взрыв газового баллона в жилом доме в Жанаозене, Казахстан, унес жизнь одного человека, еще 12 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона, ссылаясь на данные ТАСС. Кадры с места происшествия появились в Сети.

Пятерым пострадавшим потребовалась госпитализация, остальных отпустили домой. Ранее сообщалось об 11 пострадавших, пишет 360tv.ru.

Взрыв газового баллона произошел в двухэтажном доме с 12 квартирами в 02:00 мск (05:00 по местному времени). Подъезд обрушился на площади 150 квадратных метров, но пожара не было. По предварительным данным, пострадали три квартиры. Спасатели продолжают работу на месте происшествия под координацией главы региона Нурлана Ногаева. Дом был отключен от газоснабжения. Причины и обстоятельства взрыва выясняются.

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