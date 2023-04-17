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За побег из военного лагеря в Екатеринбурге мобилизованного отправили в колонию

17 апреля 2023, 15:15
Фото: 1MI
В колонию на пять лет был отправлен мобилизованный из Челябинской области. Причиной стал самовольный уход из лагеря в Екатеринбурге в ходе частичной мобилизации.

Более двух месяцев мужчина находился дома, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу Магнитогорского гарнизонного военного суда.

Там уточнили, что инцидент случился 19 ноября 2022 года. Мужчина покинул воинскую часть и уехал домой. 24 января 2023 года он сам пришел в отделение полиции и заявил, что он военнослужащий, который самовольно оставил воинскую часть.

В пресс-службе отмечают, что при вынесении приговора было учтено наличие двоих детей у мобилизованного, его содействие расследованию и признание вины. В результате суд решил назначить минимальное наказание. Теперь челябинец проведет пять лет в колонии общего режима.

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#Ирина Кирилова#Побег#Колония#Суд#Приговор#Общество#Свердловская область#Челябинск#Екатеринбург
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