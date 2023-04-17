За побег из военного лагеря в Екатеринбурге мобилизованного отправили в колонию

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Более двух месяцев мужчина находился дома, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу Магнитогорского гарнизонного военного суда.
Там уточнили, что инцидент случился 19 ноября 2022 года. Мужчина покинул воинскую часть и уехал домой. 24 января 2023 года он сам пришел в отделение полиции и заявил, что он военнослужащий, который самовольно оставил воинскую часть.
В пресс-службе отмечают, что при вынесении приговора было учтено наличие двоих детей у мобилизованного, его содействие расследованию и признание вины. В результате суд решил назначить минимальное наказание. Теперь челябинец проведет пять лет в колонии общего режима.