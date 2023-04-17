Заражение корью подозревают у 24 жителей Свердловской области

На данный момент 24 человека остаются под наблюдением врачей в стационаре. У всех уже получены материалы для обследования. В ведомстве уточнили, что при наличии подозрений на корь, всегда проводятся специальные мероприятия для предупреждения распространении инфекции. Проверяются все контактные лица, а также проводится вакцинация.