Заражение корью подозревают у 24 жителей Свердловской области

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:00
Большинство из них являются приезжими из стран ближнего зарубежья. У каждого из них отсутствует вакцинация, сообщили в Управлении Роспотребнадзора Свердловской области. Там отметили, что все зараженные получили медицинскую помощь и выздоравливают. После этого они выписываются из больниц.
На данный момент 24 человека остаются под наблюдением врачей в стационаре. У всех уже получены материалы для обследования. В ведомстве уточнили, что при наличии подозрений на корь, всегда проводятся специальные мероприятия для предупреждения распространении инфекции. Проверяются все контактные лица, а также проводится вакцинация.