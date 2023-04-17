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Заражение корью подозревают у 24 жителей Свердловской области

17 апреля 2023, 07:58
Фото: 1MI
У 24 жителей Свердловской областью имеется подозрение на заболевание корью. В общей сложности в регионе с начала 2023 года инфекция выявлена у восьми человек.

Большинство из них являются приезжими из стран ближнего зарубежья. У каждого из них отсутствует вакцинация, сообщили в Управлении Роспотребнадзора Свердловской области. Там отметили, что все зараженные получили медицинскую помощь и выздоравливают. После этого они выписываются из больниц.

На данный момент 24 человека остаются под наблюдением врачей в стационаре. У всех уже получены материалы для обследования. В ведомстве уточнили, что при наличии подозрений на корь, всегда проводятся специальные мероприятия для предупреждения распространении инфекции. Проверяются все контактные лица, а также проводится вакцинация.

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#Врач#Корь#Заболеваемость#Статистика#Здоровье#Свердловская область#Ирина Кирилова
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