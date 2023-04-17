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Женщину из Тагила обвинили в пропаганде нацистской символики в соцсети

17 апреля 2023, 04:06
Фото: 1MI
На женщину, проживающую в Верхнем Тагиле, был составлен протокол об административном нарушении за пропаганду нацистской символики в социальной сети.

По словам свердловчанки, ей позвонили по телефону и попросили приехать в кировградскую прокуратуру. Когда женщина пришла в учреждение, прокурор продемонстрировал ей сделанные скриншоты ее картинок с изображением свастики, которые были выложены ею во ВКонтакте, пишут «Вечерние ведомости».

Женщина с предъявленным ей обвинением не согласилась. Она утверждает, что сторонницей нацизма не является. Также рассказала, что она старовер, а изображение со свастикой — древняя символика.

Тем не менее, в составленном протоколе указано, что происхождение и значение символики значения не имеет.

Напомним, в феврале 2023 года работника УВЗ из Нижнего Тагила назначили штраф 100 тысяч рублей за реабилитацию нацизма.

Сотруднику УВЗ в Нижнем Тагиле вынесен приговор за реабилитацию нацизма
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#Елизавета Зиборова#Протокол#Административное правонарушение#Символика#Обвинение#Прокуратура#Общество#Свердловская область#Верхний Тагил
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