Женщину из Тагила обвинили в пропаганде нацистской символики в соцсети

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
По словам свердловчанки, ей позвонили по телефону и попросили приехать в кировградскую прокуратуру. Когда женщина пришла в учреждение, прокурор продемонстрировал ей сделанные скриншоты ее картинок с изображением свастики, которые были выложены ею во ВКонтакте, пишут «Вечерние ведомости».
Женщина с предъявленным ей обвинением не согласилась. Она утверждает, что сторонницей нацизма не является. Также рассказала, что она старовер, а изображение со свастикой — древняя символика.
Тем не менее, в составленном протоколе указано, что происхождение и значение символики значения не имеет.
Напомним, в феврале 2023 года работника УВЗ из Нижнего Тагила назначили штраф 100 тысяч рублей за реабилитацию нацизма.