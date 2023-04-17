Женщину из Тагила обвинили в пропаганде нацистской символики в соцсети

По словам свердловчанки, ей позвонили по телефону и попросили приехать в кировградскую прокуратуру. Когда женщина пришла в учреждение, прокурор продемонстрировал ей сделанные скриншоты ее картинок с изображением свастики, которые были выложены ею во ВКонтакте, пишут «Вечерние ведомости».