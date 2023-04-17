Женщину разорвало после ДТП на трассе в ХМАО

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Женщина управляла иномаркой Toyota, в которой ехали также мужчина и ребенок. В какой-то момент автомобиль съехал в кювет, после чего произошло возгорание транспорта, сообщили в Telegram-канале «Это Юганск, детка».
В результате случившегося дорожного происшествия женщину разорвало. Ребенок и мужчина пострадали, но остались живы и были доставлены в больницу.
Обстоятельства и причина аварии станут известны позднее.
Напомним, 2 апреля 2023 года на Пермском тракте произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии разорвало автомобиль, водитель и пассажир погибли на месте происшествия.