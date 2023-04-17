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Женщину разорвало после ДТП на трассе в ХМАО

17 апреля 2023, 03:29
Фото: 1MI
В результате дорожной аварии разорвало женщину-водителя. ДТП случилось в Нефтеюганске в ХМАО на загородной дороге.

Женщина управляла иномаркой Toyota, в которой ехали также мужчина и ребенок. В какой-то момент автомобиль съехал в кювет, после чего произошло возгорание транспорта, сообщили в Telegram-канале «Это Юганск, детка».

В результате случившегося дорожного происшествия женщину разорвало. Ребенок и мужчина пострадали, но остались живы и были доставлены в больницу.

Обстоятельства и причина аварии станут известны позднее.

Напомним, 2 апреля 2023 года на Пермском тракте произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии разорвало автомобиль, водитель и пассажир погибли на месте происшествия.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Смерть#Авария#ХМАО#Водитель#Пассажиры#Трасса
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