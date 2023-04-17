Жителю Нижнего Тагила грозит штраф за дискредитацию ВС РФ

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Рассмотрением дела будет заниматься Тагилстроевский районный суд.
По статье за дискредитацию ВС РФ предусмотрено наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей для физических лиц. Для должностных лиц сумма составляет 100 — 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.
Напомним, 46-летний житель Нижнего Тагила был признан виновным в дискредитации ВС РФ. Всего он был уличен в двух эпизодах. За каждый из них он получил штраф в размере 30 тысяч рублей. Причиной наказания стали посты тагильчанина в социальной сети «Одноклассники».