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Жителю Нижнего Тагила грозит штраф за дискредитацию ВС РФ

17 апреля 2023, 08:04
Фото: 1MI
Наказание за дискредитацию ВС РФ грозит жителю Нижнего Тагила. Дата суда уже назначена, но пока не опубликована.

Рассмотрением дела будет заниматься Тагилстроевский районный суд.

По статье за дискредитацию ВС РФ предусмотрено наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей для физических лиц. Для должностных лиц сумма составляет 100 — 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

Напомним, 46-летний житель Нижнего Тагила был признан виновным в дискредитации ВС РФ. Всего он был уличен в двух эпизодах. За каждый из них он получил штраф в размере 30 тысяч рублей. Причиной наказания стали посты тагильчанина в социальной сети «Одноклассники».

Тагильчанин получил штрафов на 60 тысяч рублей за два поста в Одноклассниках
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#Ирина Кирилова#Дискредитация#ВС РФ#Наказание#Суд#Криминал#Нижний Тагил#Эксклюзив
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