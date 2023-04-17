Жителю Нижнего Тагила грозит штраф за дискредитацию ВС РФ

Напомним, 46-летний житель Нижнего Тагила был признан виновным в дискредитации ВС РФ. Всего он был уличен в двух эпизодах. За каждый из них он получил штраф в размере 30 тысяч рублей. Причиной наказания стали посты тагильчанина в социальной сети «Одноклассники».