Будут ли отправлять призывников из Свердловской области на СВО?

Чирков отметил, что осенью 2022 года задание по призыву было выполнено с корректировкой в сторону уменьшения. Из Екатеринбурга на службу убыли более 500 человек. Это 18,2% от нормы призыва. В ходе текущей компании планируется призвать 19% от плановых показателей, пишет Е1.