Будут ли отправлять призывников из Свердловской области на СВО?

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
По словам Чиркова, призывников в зону СВО и на новые территории РФ не отправят.
Об этом неоднократно заявляли представители Министерства обороны. Поэтому можно заверить граждан Екатеринбурга, что все ребята будут служить на территории РФ в пределах наших границ, — отметил Чирков.
Чирков отметил, что осенью 2022 года задание по призыву было выполнено с корректировкой в сторону уменьшения. Из Екатеринбурга на службу убыли более 500 человек. Это 18,2% от нормы призыва. В ходе текущей компании планируется призвать 19% от плановых показателей, пишет Е1.
Компания по призыву проходит в условиях СВО. Имеются сложности с уведомлением граждан, розыском уклонистов и работы с родственниками. В связи с тем, что участились случаи дискредитации сотрудников военкоматов, такие попытки требуется пресекать, сообщил Чирков.
Напомним, ранее стало известно, что первые электронные повестки будут рассылаться призывникам уже весной. Однако Минцифры заявило, что сами документы пока не будут отправляться.