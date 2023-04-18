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Дату начала рассылки электронных повесток свердловчанам назвал замвоенкома

18 апреля 2023, 13:39
Фото: 1MI
Заместитель военкома Свердловской области Сергей Чирков рассказал, когда призывникам стоит ожидать получения электронных повесток.

Они начнут поступать свердловчанам с 1 октября. Предварительно должны выйти распоряжения областного правительства и Минобороны РФ, пишет Ура.ру.

Подобная рассылка возможна только после выхода официального приказа Минобороны, а он пока не вышел. Также в ведомстве отметили, что ожидать этого стоит к осени, добавил Чирков.

Рассылаться повестки будут через «Госуслуги», SMS или телефонными звонками, замвоенкома не уточнил.

Закон об электронных повестках для военнообязанных принят в Госдуме
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#Военком#Повестки#Госуслуги#Общество#Свердловская область#Новости УрФО#Елена Озерова
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