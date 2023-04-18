Дату начала рассылки электронных повесток свердловчанам назвал замвоенкома

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Они начнут поступать свердловчанам с 1 октября. Предварительно должны выйти распоряжения областного правительства и Минобороны РФ, пишет Ура.ру.
Подобная рассылка возможна только после выхода официального приказа Минобороны, а он пока не вышел. Также в ведомстве отметили, что ожидать этого стоит к осени, добавил Чирков.
Рассылаться повестки будут через «Госуслуги», SMS или телефонными звонками, замвоенкома не уточнил.