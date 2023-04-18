Детский омбудсмен не нашел нарушений в спецшколе Екатеринбурга, где заявили о насилии

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
При проверке специалисты смотрят на вопросы организации воспитательной работы, а также педагогической и психологической. Все работы, по его словам, здесь проводятся.
Напомним уголовное дело по статье за насильственные действия было возбуждено после жалобы одного из подростков. По его словам, в школе проводились «товарищеские суды» по указке воспитателя. На них и осуществлялось насилие. Кроме того, подросток утверждает, что директору известно о ситуации.
После возбуждения уголовного дела директор была отстранена от выполнения обязанностей. Омбудсмен Игорь Мороков заявлял, что знаком с директором учреждения и у него остались положительные впечатления от работы с ней.