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Детский омбудсмен не нашел нарушений в спецшколе Екатеринбурга, где заявили о насилии

18 апреля 2023, 07:14
Фото: 1MI
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков не нашел нарушений в спецшколе в Екатеринбурге, где один из учеников заявил о насилии. По словам омбудсмена, там нет ничего «ужасного».

При проверке специалисты смотрят на вопросы организации воспитательной работы, а также педагогической и психологической. Все работы, по его словам, здесь проводятся.

Напомним уголовное дело по статье за насильственные действия было возбуждено после жалобы одного из подростков. По его словам, в школе проводились «товарищеские суды» по указке воспитателя. На них и осуществлялось насилие. Кроме того, подросток утверждает, что директору известно о ситуации.

После возбуждения уголовного дела директор была отстранена от выполнения обязанностей. Омбудсмен Игорь Мороков заявлял, что знаком с директором учреждения и у него остались положительные впечатления от работы с ней.

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#Ирина Кирилова#Насилие#Дети#Уголовное дело#Общество#Екатеринбург#Игорь Мороков
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