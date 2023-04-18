Детский омбудсмен не нашел нарушений в спецшколе Екатеринбурга, где заявили о насилии

Напомним уголовное дело по статье за насильственные действия было возбуждено после жалобы одного из подростков. По его словам, в школе проводились «товарищеские суды» по указке воспитателя. На них и осуществлялось насилие. Кроме того, подросток утверждает, что директору известно о ситуации.