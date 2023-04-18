«Докажите, что ребенок мертв»: жительнице Челябинска отказали в назначении пособия

В соцфонде потребовали от женщины доказательств, что ее первый ребенок мертв. Она сделала звонок в ЗАГС, где ей ответили, что могут только дать справку о составе семьи. Тогда женщина обратилась в родильный дом, но там сказали, что подобных справок о доказательстве рождения мертвого ребенка не существует.