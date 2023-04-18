TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:16

Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

Изображение материала

«Докажите, что ребенок мертв»: жительнице Челябинска отказали в назначении пособия

18 апреля 2023, 05:16
Фото: 1MI
У жительницы Челябинска требуют доказательства смерти ребенка для назначения пособия, полагающегося ей по президентскому указу РФ.

Женщина получала выплату на своего сына. Когда она подала заявление на продление выплат, ей пришел отказ, так как сын является ее вторым ребенком, а первый родился мертвым в 2014 году, пишет 74.ру.

В соцфонде потребовали от женщины доказательств, что ее первый ребенок мертв. Она сделала звонок в ЗАГС, где ей ответили, что могут только дать справку о составе семьи. Тогда женщина обратилась в родильный дом, но там сказали, что подобных справок о доказательстве рождения мертвого ребенка не существует.

Женщина позвонила на горячую линию соцфонда. Оператор посоветовал ей написать жалобу на отказ в выплате и еще раз подать заявление. Она воспользовалась советом, но это ей ничего не дало. В итоге проблема все же была решена и пособие вновь назначили.

Напомним, в 2023 году с 1 сентября по 1 ноября неработающим пенсионерам Нижнего Тагила могут выплатить 486 рублей ко Дню пожилого человека.

Ежегодную выплату в честь Дня пожилого человека получат пенсионеры в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Руководитель детсада в Тавде назначал сотрудникам выплаты и забирал их себеБолее 20 тысяч свердловских медработников получили социальные выплаты 288 млн рублей
#Елизавета Зиборова#Выплата#Пособие#Фонд#Ребенок#Общество#Дети
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, «белое вещество» и пал травы
Вчера, 07:13
Почему 9 мая нужно праздновать: мнения тагильских и свердловских випов
Вчера, 05:44
Как выглядит «криминальная карта» Екатеринбурга накануне выборов в Гордуму
Вчера, 16:54
Выброс зеленого дыма с Коксохима в Нижнем Тагиле произошел из-за сбоя оборудования
Вчера, 13:17
Студентка «заминировала» Медицинский колледж в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:08
Жительница Нижнего Тагила подозревает экс-сожителя в намерениях отравить ее ртутью
Вчера, 12:40