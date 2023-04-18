«Докажите, что ребенок мертв»: жительнице Челябинска отказали в назначении пособия

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Женщина получала выплату на своего сына. Когда она подала заявление на продление выплат, ей пришел отказ, так как сын является ее вторым ребенком, а первый родился мертвым в 2014 году, пишет 74.ру.
В соцфонде потребовали от женщины доказательств, что ее первый ребенок мертв. Она сделала звонок в ЗАГС, где ей ответили, что могут только дать справку о составе семьи. Тогда женщина обратилась в родильный дом, но там сказали, что подобных справок о доказательстве рождения мертвого ребенка не существует.
Женщина позвонила на горячую линию соцфонда. Оператор посоветовал ей написать жалобу на отказ в выплате и еще раз подать заявление. Она воспользовалась советом, но это ей ничего не дало. В итоге проблема все же была решена и пособие вновь назначили.
Напомним, в 2023 году с 1 сентября по 1 ноября неработающим пенсионерам Нижнего Тагила могут выплатить 486 рублей ко Дню пожилого человека.