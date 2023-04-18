Философия апсайклинга: современность, экологичность, рациональность и польза

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Апсайклинг (от англ. «upcycling» — более широкое применение) — это повторное использование вещей с приданием им новой функциональности. Направление существует уже много лет и предполагает творческий подход при создании вещей.
Каждый год популярность апсайклинга растет. Швеи и рукодельницы перешивают и переделывают старые или ненужные, отжившие своё вещи, чтобы получить из них новые — модные и актуальные. Многие отечественные и мировые бренды создают новые коллекции с использованием старых вещей. Компании реализовывают различные подходы переработки в свои производства. Некоторые из производителей делают апсайклинг главной мыслью своих коллекций.
Популярность переработки старых вещей в новые обусловлена многими факторами. Вот несколько из них:
Современная модная индустрия наносит колоссальный вред экологии. При окраске тканей используются химикаты, на изготовление одежды и аксессуаров затрачивается множество ресурсов, остающиеся после производства отходы массово загрязняют окружающую среду. Оказывается, на создание одной пары джинс уходит около 7 тысяч литров воды.
Не только производство наносит вред планете, но и сам человек. Как правило, потерявшая товарный вид или уже не модная, на взгляд потребителя, одежда, обувь и сумка выбрасываются. Как итог: мусорные полигоны заполнены выброшенным текстилем и прочими отходами. Они отравляют почву и грунтовые воды. Микропластик попадает даже в самые отдаленные части океана. Это приводит к глобальному потеплению, таянию ледников и наконец, к экологической катастрофе.
На сегодняшний день модная индустрия — одна из самых крупных отраслей-загрязнителей планеты.
Проблемы экологии и перепроизводства формируют тренд на осознанное потребление во всех сферах жизни человека. Такую моду еще называют «медленной». Главная мысль «медленной моды» — рационально относиться к своему гардеробу: покупать только нужное, носить одежду дольше 2 сезонов, перешивать старые вещи или отдавать их на переработку.
Экологичность и рациональность апсайклинга помогает существенно сократить образование отходов, и сэкономить ресурсы, которые были бы затрачены на переработку — энергию, воду и время. Ведь многие из них не возобновляются.
Апсайклинг дает возможность вдохнуть в старые вещи новую жизнь. Можно изменить дизайн, добавить функции или сделать новый продукт. Главное, чтобы вещь снова приносила пользу. До того, как этот метод вошел в моду, его использовали в основном бедные слои населения ради экономии. А сейчас это новая бизнес-идея находит отклик у потенциальных клиентов и дает возможность заработать. Перепроизводство ненужных вещей не только улучшает экологическую ситуацию, но и способствует созданию предметов, не имеющих аналогов в масс-маркете.
В повседневной жизни мы нередко используем вещи, которые на самом деле сделаны из мусора, и даже не догадываемся об этом.
Шины, старые чемоданы, обычные деревянные ящики, скейтборды, рыболовные сети, отслуживший велосипед, старый винил, грабли, одежда, ручки, вешалки — всему этому и многому другому можно дать новый облик.
Например, большой популярностью пользуются сумки и рюкзаки из баннерной ткани. Из алюминиевой банки производят новую банку. Из старой мебели создают новую: модную или винтажную. Ящики после обработки превращаются в настенный органайзер. Старый чемодан — в стол. Из пластика производят полиэстер — легко стирающаяся и быстро сохнущая ткань. Она не растягивается и не садится после стирки.
Огромное поле для фантазии предоставлено всем тем, кто хочет сберечь природу и создавать новое.
В Нижнем Тагиле апсайклингом занимаются многие мастера и реставраторы. Один из специалистов в сфере реновации мебели Анна Межова поделилась с TagilCity.tu своим опытом и рассказала, как пришла к этой идее.
В больших городах уже давно используют старые вещи в быту, переделывают и реставрируют. Меня очень вдохновляют мастера из Санкт-Петербурга, у одного из них я обучалась, — рассказала Анна Межова.
Тагильчанка задумалась о реставрации мебели во время ремонта своего дома.
Как пришла к этому? Решила сделать ремонт, но денег особо не было, а хотелось современности, стиля. Как это сделать? Начала изучать варианты и поняла, что хочу давать мебели второй шанс на жизнь. Меня вдохновили работы российских специалистов. Я начала брать онлайн-уроки сначала у мастеров из Ростова, занятия давались тяжело. Но тут же учеба и практика. Далее я взяла кисть в руки и понеслось, — поделилась мастер.
Самая первая работа Анны была из серванта ГДР в тумбу под ТВ.
Работая над ним, поймала себя на мысли, что вещи старые намного качественнее наших современных и вместо пленки натуральный шпон, который хочется сохранить. Так я и ушла в реставрацию мебели, — продолжила свой рассказ реставратор.
Позже в квартире тагильского апсайклера стали появляться вещи с историей. Например, сейчас в работе мастера комод 50-х годов прошлого века, которым очень дорожила бывшая хозяйка.
Идея второй жизни вещи, которая не нужна хозяину, но необходима другому человеку мне нравится. Это как благотворительность, только с мебелью. Ты вдыхаешь в неё жизнь, и она продолжает своё служение человеку — это прекрасно. Обожаю старую мебель, нужно ее возрождать, — сделала вывод Анна Межова.
Для всех желающих попробовать себя в новом направлении, показать свои уже готовые работы и получить за это денежные призы в Нижнем Тагиле проводятся конкурсы по апсайклингу. Например, региональный оператор «РИФЕЙ» не в первый раз устраивает экологические мероприятия такого рода.
В конце 2022 года был реализован проект по новогодней переработке мусора в Нижнем Тагиле.
А сейчас в Свердловской области стартовал конкурс «АпсСтайл» для молодых дизайнеров от 14 до 25 лет. Для финалистов предусмотрены призы.