Философия апсайклинга: современность, экологичность, рациональность и польза

Апсайклинг дает возможность вдохнуть в старые вещи новую жизнь. Можно изменить дизайн, добавить функции или сделать новый продукт. Главное, чтобы вещь снова приносила пользу. До того, как этот метод вошел в моду, его использовали в основном бедные слои населения ради экономии. А сейчас это новая бизнес-идея находит отклик у потенциальных клиентов и дает возможность заработать. Перепроизводство ненужных вещей не только улучшает экологическую ситуацию, но и способствует созданию предметов, не имеющих аналогов в масс-маркете.