Инспектор ДПС спас 92-летнего мужчину из пожара в Алапаевске

Инспектор сразу поехал к дому, потому что он знал о проживании в нем пенсионера. У последнего плохие зрение и слух. Там к инспектору присоединился еще один мужчина. Вместе они пробрались в дом, нашли хозяина и помогли ему выбраться. Также о случившемся они сообщили в МЧС, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.