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Инспектор ДПС спас 92-летнего мужчину из пожара в Алапаевске

18 апреля 2023, 10:52
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
92-летнего мужчину в Алапаевске спас из пожара инспектор местного ГИБДД Дмитрий Кузиванов. Последний ехал на автомобиле после работы, когда увидел, что горит частный дом.

Инспектор сразу поехал к дому, потому что он знал о проживании в нем пенсионера. У последнего плохие зрение и слух. Там к инспектору присоединился еще один мужчина. Вместе они пробрались в дом, нашли хозяина и помогли ему выбраться. Также о случившемся они сообщили в МЧС, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

До того, как на место прибыли пожарные, Кузиванов стал стучаться к соседям. Он предупредил жильцов, что нужно эвакуироваться, так как огонь быстро распространялся. В результате жертв удалось избежать.

В доме пенсионера загорелись надворные постройки и баня. Сам он заявил, что не заметил этого.

 

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#Пожар#Пенсионер#Инспектор#ГИБДД#Спасение#Происшествия#Алапаевск#Ирина Кирилова
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