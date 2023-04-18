Инспектор ДПС спас 92-летнего мужчину из пожара в Алапаевске

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Инспектор сразу поехал к дому, потому что он знал о проживании в нем пенсионера. У последнего плохие зрение и слух. Там к инспектору присоединился еще один мужчина. Вместе они пробрались в дом, нашли хозяина и помогли ему выбраться. Также о случившемся они сообщили в МЧС, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
До того, как на место прибыли пожарные, Кузиванов стал стучаться к соседям. Он предупредил жильцов, что нужно эвакуироваться, так как огонь быстро распространялся. В результате жертв удалось избежать.
В доме пенсионера загорелись надворные постройки и баня. Сам он заявил, что не заметил этого.