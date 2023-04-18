KFC уходит с российского рынка

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Ее владельцы - американская компания Yum! Brands – продали свой бизнес в России и совершили о своем уходе, опубликовав информацию об этом на сайте компании.
Теперь компанию ждет ребрендинг. Россияне увидят KFC под новым названием - Rostic’s. Новым владельцем стал ООО «Смарт сервис ЛТД». Ее главами являются Константин Котов и Одри Осколков.
Напомним, что первые сигналы о том, что KFC покинет российский рынок поступили в октябре 2022 года. Тогда владельцы американской компании сообщали, что продадут все российские рестораны, даже те, которые работают по франшизе.