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KFC уходит с российского рынка

18 апреля 2023, 09:23
Фото: 1MI
Российский рынок покинула еще одна компания – это KFC.

Ее владельцы - американская компания Yum! Brands – продали свой бизнес в России и совершили о своем уходе, опубликовав информацию об этом на сайте компании.

Теперь компанию ждет ребрендинг. Россияне увидят KFC под новым названием - Rostic’s. Новым владельцем стал ООО «Смарт сервис ЛТД». Ее главами являются Константин Котов и Одри Осколков.

Напомним, что первые сигналы о том, что KFC покинет российский рынок поступили в октябре 2022 года. Тогда владельцы американской компании сообщали, что продадут все российские рестораны, даже те, которые работают по франшизе.

Сеть KFC закрывается в Нижнем Тагиле
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#Бизнес#KFC#Ресторан#Экономика#Елена Озерова
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