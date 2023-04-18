Кости, вандалы и опасная дорога. Чем живет Девятый поселок в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Застройка поселка №9 одноэтажными двухквартирными домами началась в 1950-х годах прошлого века. Тогда же в микрорайоне сформировались и основные улицы, названные в честь известных писателей и политических деятелей.
Часть застройки попала на старое вагонское кладбище, которое к тому времени уже перестало официально существовать, но захоронения с него никуда не делись. Несколько могил до сих пор остались возле школы № 41. Старожилы поселка вспоминают, что во время хозяйственных работ на участках жители нередко находили человеческие кости.
Помню, когда был еще подростком, помогал деду рыть новую компостную яму. Копнули мы поглубже, а там кости человеческие. Мне немного жутко стало, но дед объяснил, что здесь раньше было кладбище. Кости мы вынули и, насколько я знаю, дед их потом закопал где-то в лесу. Просто выбросить не решился, — рассказал TagilCity.ru житель Вагонки Александр.
Во времена, когда кладбище еще было действующим, помимо обычных жителей, здесь хоронили солдат, умерших в военном госпитале при Великой Отечественной войне, и русских немцев из тагильского спецлагеря. В память о них рядом с поселком соседствуют два значимых объекта — Курган памяти воинам и римско-католический приход Фатимской Божьей Матери.
Центром притяжения поселка является Педагогический колледж №2, в здании которого в 1970-х годах располагалась художественная школа, и территория рядом с ним. Здесь же в 2020 году была благоустроена площадка для детских игр и занятия спортом. Инициатором создания такого места для досуга молодежи стал инвалид-колясочник Александр Коченков.
Однако кое-кто решил, что нужно проверить новую площадку испытанием силой. Ее объекты несколько раз подвергались нападкам вандалов. Они ломали уличные тренажеры, скамейки, качели, забор, разрисовывали информационные стенды. Поврежден был и электроподъемник на сцену для инвалидов, который в последствии заменили на обычный пандус. Жителям даже пришлось организовать дежурство, чтобы предотвратить последующие разрушения.
Похоже, что такие меры дали свои плоды. На сегодняшний день на площадке нет сломанных объектов. Лишь стенды так и остались разрисованными «тегами», а в детском домике видны следы пребывания любителей пенных напитков. При том, что распивать алкоголь на площадке запрещено.
Еще одна боль местных жителей — это тротуары на улице Круговой. Вернее их отсутствие. А пока людям приходится передвигаться по обочине, несмотря на то, что автомобильная дорога на улице довольно оживленная.
Мы очень ждем тротуаров на Круговой. По этой дороге ходят в том числе и дети в школу. Не дай бог кого-нибудь собьют. Ведь уже были случаи, когда люди на Круговой попадали под автомобили. С тротуарами комфортнее и безопаснее будет всем — и водителям, и пешеходам, — поделилась мнением с TagilCity.ru жительница поселка Наталья.
В Управлении городским хозяйством редакции пояснили, что проект обустройства пешеходной зоны на Круговой уже есть. Тротуар должен пройти от улицы Юности до улицы Калинина, также предусмотрено несколько пешеходных переходов. Стоимость строительства составляет 30 млн рублей. Однако в этом году выделение средств из бюджета не предусмотрено.
Мероприятие по строительству тротуара планируется рассмотреть в последующие периоды при формировании планов по благоустройству города и при условии финансирования данного мероприятия. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и исключения ДТП на указанном участке автомобильной дороги установлены дорожные знаки с ограничением скоростного режима и запрещением обгона, — сообщили в Управлении городским хозяйством.
Проблем с хозяйственными коммуникациями на Девятом поселке, по словам местных жителей, нет. Микрорайон газифицирован, правда подключаются к газу не все. Некоторые предпочитают оставаться на центральном отоплении, хотя возможность догазификации здесь существует. Система канализации, холодной и горячей воды здесь не отличается от многоквартирных домов.
А вот с интернетом на Девятом поселке есть сложности. Далеко не вовсе дома есть возможность провести оптоволокно.
Обзванивали всех возможных провайдеров в Нижнем Тагиле. Ответ один — в ваш дом провести интернет пока невозможно. Приходится раздавать мобильный интернет, что тоже неудобно, так как связь ловит только возле окна, — рассказала редакции жительница дома на улице Гайдара Анастасия.