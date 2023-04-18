Кости, вандалы и опасная дорога. Чем живет Девятый поселок в Нижнем Тагиле

Часть застройки попала на старое вагонское кладбище, которое к тому времени уже перестало официально существовать, но захоронения с него никуда не делись. Несколько могил до сих пор остались возле школы № 41. Старожилы поселка вспоминают, что во время хозяйственных работ на участках жители нередко находили человеческие кости.