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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

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На СВО пропал житель Ирбита

18 апреля 2023, 14:29
Фото: 1MI
Военный исчез на территории спецоперации на Украине. Пропажу мужчины из Ирбита подтвердили лишь спустя несколько месяцев.

О произошедшем рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Вместе с военной прокуратурой удалось доказать, что он пропал на СВО, а не сбежал из семьи, сказал Иванов.

Он отметил, что дома участника спецоперации ждала жена и четверо детей. Известно, что пропавший - контрактник. Он ехал в Чечню, а оттуда на СВО. На связь с семьей он перестал выходить начиная с сентября 2022 года.

Одновременно с этим его супруга все это время получала противоречащую друг другу информацию. Ей сообщали то о том, что муж воюет, то, что он ранен, а то, что он уволен и ушел неизвестно куда.

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#Елена Озерова#Пропл#Военный#СВО#Ибит#Происшествия#Операция на Украине#Свердловская область
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