На СВО пропал житель Ирбита

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
О произошедшем рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Вместе с военной прокуратурой удалось доказать, что он пропал на СВО, а не сбежал из семьи, сказал Иванов.
Он отметил, что дома участника спецоперации ждала жена и четверо детей. Известно, что пропавший - контрактник. Он ехал в Чечню, а оттуда на СВО. На связь с семьей он перестал выходить начиная с сентября 2022 года.
Одновременно с этим его супруга все это время получала противоречащую друг другу информацию. Ей сообщали то о том, что муж воюет, то, что он ранен, а то, что он уволен и ушел неизвестно куда.