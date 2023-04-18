На уличных щитах в Екатеринбурге включили надписи против СВО

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
По мнению одного из горожан, щиты были взломаны хакерами. Также очевидец рассказал, что переключающихся слайдов очень много и они показываются уже несколько часов, пишет Е1.
В екатеринбургской полиции сообщили, что сигнала о взломе уличных щитов им пока не поступало.
Напомним, в Екатеринбурге районный суд вынес решение ограничить свободу художнику Леониду Черному на полгода в связи с тем, что он писал на стенах дома высказывания против СВО.