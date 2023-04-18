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На уличных щитах в Екатеринбурге включили надписи против СВО

18 апреля 2023, 17:15
Фото: 1MI
Жители Екатеринбурга заметили на уличных экранах в микрорайоне ЖБИ появившиеся надписи против СВО в режиме слайд-шоу 18 апреля 2023 года.

По мнению одного из горожан, щиты были взломаны хакерами. Также очевидец рассказал, что переключающихся слайдов очень много и они показываются уже несколько часов, пишет Е1.

В екатеринбургской полиции сообщили, что сигнала о взломе уличных щитов им пока не поступало.

Напомним, в Екатеринбурге районный суд вынес решение ограничить свободу художнику Леониду Черному на полгода в связи с тем, что он писал на стенах дома высказывания против СВО.

Екатеринбургскому художнику Леониду Черному ограничили свободу на полгода
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