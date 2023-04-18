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Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

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Под Новосибирском подросток хотел сделать трюк с горючим и получил ожог

18 апреля 2023, 11:06
Фото: 1MI
В городе Оби под Новосибирском 15-летний подросток совершал трюк с огнем и ошпарился.

Сам же ребенок сообщал, что на него якобы кто-то напал в сквере, кинув в его лицо зажженную бумагу. Однако, согласно записям с камер видеонаблюдения, мальчик рассказывает неправду, сообщает atas.info.

Известно, что школьник оказался на больничной койке после того, как хотел совершить трюк, которым удивить своих друзей. Для этого он самостоятельно залил в рот горючее и поджег его спичкой.

Медики ставят пострадавшему термические ожоги лица и шеи.

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#Елена Озерова#Пожар#Горючее#Ожог#Больница#Происшествия
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