Под Новосибирском подросток хотел сделать трюк с горючим и получил ожог

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Сам же ребенок сообщал, что на него якобы кто-то напал в сквере, кинув в его лицо зажженную бумагу. Однако, согласно записям с камер видеонаблюдения, мальчик рассказывает неправду, сообщает atas.info.
Известно, что школьник оказался на больничной койке после того, как хотел совершить трюк, которым удивить своих друзей. Для этого он самостоятельно залил в рот горючее и поджег его спичкой.
Медики ставят пострадавшему термические ожоги лица и шеи.