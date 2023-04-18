Подведены первые итоги работы горячей линии для садоводов в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Большая часть вопросов касалась внесения изменений в существующие договоры. На связь также вышли активисты садовых обществ без организационно-правового статуса с просьбой организовать вывоз ТКО со своих территорий.
Наши специалисты детально прорабатывают каждый случай и впоследствии отслеживают развитие ситуации, продолжая оказывать консультационную помощь, — отметил исполнительный директор ООО «Компания РИФЕЙ» Федор Потапов.
Часто налаживанию вывоза отходов из СНТ на постоянной основе мешает позиция руководства товарищества. Доказательством этого стали звонки от активных садоводов. Например, в Верхней Салде удалось руководитель одного из садовых обществ предпочел создать несанкционированную свалку вместо конструктивного взаимодействия с региональным оператором. По факту звонка было направлено письмо в надзорные органы для решения ситуации и организации регулярного сбора и вывоза ТКО с территории сада.
Напомним, все садоводы могут задать вопросы непосредственно по организации вывоза ТКО и начислениям специалистам компании по телефону 8-800-234-02-43 (доб. 111). Горячая линия будет действовать до 15 мая включительно.