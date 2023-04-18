Подведены первые итоги работы горячей линии для садоводов в Свердловской области

Часто налаживанию вывоза отходов из СНТ на постоянной основе мешает позиция руководства товарищества. Доказательством этого стали звонки от активных садоводов. Например, в Верхней Салде удалось руководитель одного из садовых обществ предпочел создать несанкционированную свалку вместо конструктивного взаимодействия с региональным оператором. По факту звонка было направлено письмо в надзорные органы для решения ситуации и организации регулярного сбора и вывоза ТКО с территории сада.