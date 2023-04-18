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Порядок записи детей в первые классы и летние лагеря решено изменить в Екатеринбурге

18 апреля 2023, 11:35
Фото: 1MI
Новый порядок записи детей в первые классы и загородные летние лагеря планируется сделать в Екатеринбурге. Это связано с тем, что в городе больше не будут работать Центры муниципальных услуг.

Точнее, они будут реорганизованы в Центры обслуживания в сфере ЖКХ. С 1 мая данные учреждения начнут заниматься регистрационным учетом жителей, предоставлять компенсации и субсидии, а также управлять жилищным фондом. При этом заниматься другими вопросами после 30 апреля центр не будет, сообщается на официальном сайте организации.

Теперь для записи в школы или лагеря екатеринбуржцам нужно будет обращаться в МФЦ, районные администрации или сами образовательные учреждения, пишет Е1.

#Ирина Кирилова#Екатеринбург#Дети#Запись#Школа#Лагерь#Общество
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