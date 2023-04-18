Порядок записи детей в первые классы и летние лагеря решено изменить в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Точнее, они будут реорганизованы в Центры обслуживания в сфере ЖКХ. С 1 мая данные учреждения начнут заниматься регистрационным учетом жителей, предоставлять компенсации и субсидии, а также управлять жилищным фондом. При этом заниматься другими вопросами после 30 апреля центр не будет, сообщается на официальном сайте организации.
Теперь для записи в школы или лагеря екатеринбуржцам нужно будет обращаться в МФЦ, районные администрации или сами образовательные учреждения, пишет Е1.