Порядок записи детей в первые классы и летние лагеря решено изменить в Екатеринбурге

Точнее, они будут реорганизованы в Центры обслуживания в сфере ЖКХ. С 1 мая данные учреждения начнут заниматься регистрационным учетом жителей, предоставлять компенсации и субсидии, а также управлять жилищным фондом. При этом заниматься другими вопросами после 30 апреля центр не будет, сообщается на официальном сайте организации.