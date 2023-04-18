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Предложил подвезти: рецидивист насиловал пять часов подряд жительницу Екатеринбурга

18 апреля 2023, 06:33
Фото: 1MI

Рецидивист насиловал пять часов подряд жительницу Екатеринбурга

Жительницу Екатеринбурга пять часов насиловал 45-летний мужчина из Полевского. Он предложил 22-летней девушке довезти ее до дома, а затем неожиданно набросился, раздел и изнасиловал. Это случилось 13 апреля на трассе.

Девушка планировала уехать с Шувакиша на Сортировку. Нападавший был на каршеринговом авто. Он предложил подвезти ее. Девушка согласилась. После этого мужчина остановился в безлюдном месте, раздел попутчицу, связал ее лосинами и начал насиловать. Все это длилось пять часов. Затем мужчина отвез ее домой, рассказал друг пострадавшей.

По его словам, девушка сразу пошла в полицию. Пострадавший был пойман, но вину свою отрицал. Он утверждал, что все было добровольно.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. В пресс-службе Железнодорожного районного суда рассказали, что для мужчины избрана мера пресечения. Он отправлен под домашний арест, пишет Е1.

В СК по Свердловской области подтвердили, что по данному факту расследуется уголовное дело. В рамках мероприятий устанавливаются все события случившегося, а также проводится сбор доказательств. В УМВД по Екатеринбургу добавили, что мужчина уже неоднократно судим.

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#Изнасилование#Попутчик#Рецидивист#Криминал#Полевской#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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