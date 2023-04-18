Предложил подвезти: рецидивист насиловал пять часов подряд жительницу Екатеринбурга

Девушка планировала уехать с Шувакиша на Сортировку. Нападавший был на каршеринговом авто. Он предложил подвезти ее. Девушка согласилась. После этого мужчина остановился в безлюдном месте, раздел попутчицу, связал ее лосинами и начал насиловать. Все это длилось пять часов. Затем мужчина отвез ее домой, рассказал друг пострадавшей.