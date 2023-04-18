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Привести в порядок бомбоубежища поручил мэр Екатеринбурга

18 апреля 2023, 07:03
Фото: 1MI
Каждый год до 20 января должна определяться потребность Екатеринбурга в защитных сооружениях и других объектах гражданской обороны. Такое распоряжение сделал глава города Алексей Орлов.

Кроме того, чиновникам предстоит формулировать потребности в подвалах, где можно оборудовать бомбоубежища.

До 1 февраля эти данные мэрия будет передавать Министерству общественной безопасности. Город же на себя берет контроль за поддержанием объектов гражданской обороны в постоянной готовности. Обязанность возложена на районные администрации.

Также должна быть организована работа по созданию новых объектов ГО, в том числе в новостройках.

Актуальный список бомбоубежищ составят в Екатеринбурге
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#Ирина Кирилова#Бомбоубежище#Готовность#Поручение#Общество#Свердловская область#Екатеринбург#Алексей Орлов
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