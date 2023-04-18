Привести в порядок бомбоубежища поручил мэр Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Кроме того, чиновникам предстоит формулировать потребности в подвалах, где можно оборудовать бомбоубежища.
До 1 февраля эти данные мэрия будет передавать Министерству общественной безопасности. Город же на себя берет контроль за поддержанием объектов гражданской обороны в постоянной готовности. Обязанность возложена на районные администрации.
Также должна быть организована работа по созданию новых объектов ГО, в том числе в новостройках.