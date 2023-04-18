Пропавшую 13-летнюю девочку ищут в Екатеринбурге

Напомним, 11 апреля 2023 года в Екатеринбурге пропал 9-летний мальчик, который ушел гулять и не вернулся домой. Через какое-то время мальчика обнаружили в подъезде чужого жилого дома, находящегося недалеко от дома, где он живет.