Пропавшую 13-летнюю девочку ищут в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Рост пропавшей девочки составляет 164 сантиметра. Волосы длинные и рыжие, цвет глаз серый, рассказали в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в социальной сети ВКонтакте.
В момент исчезновения на екатеринбурженке были черная толстовка, темно-серая куртка, голубые джинсы и светлые кроссовки.
В настоящее время поисками пропавшего подростка занимаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Напомним, 11 апреля 2023 года в Екатеринбурге пропал 9-летний мальчик, который ушел гулять и не вернулся домой. Через какое-то время мальчика обнаружили в подъезде чужого жилого дома, находящегося недалеко от дома, где он живет.