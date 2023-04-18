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Пропавшую 13-летнюю девочку ищут в Екатеринбурге

18 апреля 2023, 03:30
Фото: 1MI
13-летняя девочка-подросток из Екатеринбурга бесследно исчезла 15 апреля 2023 года.

Рост пропавшей девочки составляет 164 сантиметра. Волосы длинные и рыжие, цвет глаз серый, рассказали в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в социальной сети ВКонтакте.

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

В момент исчезновения на екатеринбурженке были черная толстовка, темно-серая куртка, голубые джинсы и светлые кроссовки.

В настоящее время поисками пропавшего подростка занимаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Напомним, 11 апреля 2023 года в Екатеринбурге пропал 9-летний мальчик, который ушел гулять и не вернулся домой. Через какое-то время мальчика обнаружили в подъезде чужого жилого дома, находящегося недалеко от дома, где он живет.

Поиски пропавшего в Екатеринбурге 9-летнего мальчика завершены
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Происшествия#Дети#Подросток#Исчезновение#Поиски#Лиза алерт#Поисковый отряд
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