Пять новых детских садов планируют построить в Нижнем Тагиле

По состоянию на сегодняшний день в Нижнем Тагиле работают 6 дошкольных организаций, объединяющих 146 структурных подразделений. Из них в городе работают шесть яслей для детей от 1 до 3 лет. Всего в городе для детей раннего возраста функционирует 259 групп (в 2022 – 250 групп), которые посещает 5040 детей (в 2022 – 4824 человек.