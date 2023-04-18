Пять новых детских садов планируют построить в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
В рамках муниципальной программы «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждения», рассчитаны на 2018-2025 годы, были подготовлены проекты пяти новых детских садов. Речь идет о детском саду на 170 мест по улице Сланцевая, 8, о садике на 270 в районе «Муринские пруды» по улице Захарова. Помимо этого планируют возвести детский сад на 170 мест в жилом районе «Александровский».
Еще два объекта из пяти имеют наиболее реальную перспективу. Это детский сад на 170 мест на месте бывшей воинской части на Вые, а также садик на 270 мест в микрорайоне «Приречный». Именно по этим объектам в марте 2023 года мэрия направила информацию в МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».
Это наиболее востребованные на сегодняшний день по очереди, по количеству детей, нуждающихся в устройстве именно дошкольного возраста, — отметила Татьяна Удинцева.
Конкретных дат по строительству пока не называют, поскольку объекты пока не были включены в программу Министерства строительства.
В марте рассматриваются инвестиционные проекты. Мы со всеми объектами прошли конкурсный отбор в Министерстве образования. Когда эти объекты будут включены в программу Минстроя, данные детские сады будут построены, — сообщила начальник управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.
По состоянию на сегодняшний день в Нижнем Тагиле работают 6 дошкольных организаций, объединяющих 146 структурных подразделений. Из них в городе работают шесть яслей для детей от 1 до 3 лет. Всего в городе для детей раннего возраста функционирует 259 групп (в 2022 – 250 групп), которые посещает 5040 детей (в 2022 – 4824 человек.