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Пять новых детских садов планируют построить в Нижнем Тагиле

18 апреля 2023, 13:55
Фото: 1MI
Пять проектов новых детских садов в Нижнем Тагиле уже прошли конкурсные отбор. Два из них имеют вполне реальную перспективу быть построенными в ближайшие годы. О том, какие детские сады будут построены и где — рассказали в управлении образования администрации Нижнего Тагила.

В рамках муниципальной программы «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждения», рассчитаны на 2018-2025 годы, были подготовлены проекты пяти новых детских садов. Речь идет о детском саду на 170 мест по улице Сланцевая, 8, о садике на 270 в районе «Муринские пруды» по улице Захарова. Помимо этого планируют возвести детский сад на 170 мест в жилом районе «Александровский».

Еще два объекта из пяти имеют наиболее реальную перспективу. Это детский сад на 170 мест на месте бывшей воинской части на Вые, а также садик на 270 мест в микрорайоне «Приречный». Именно по этим объектам в марте 2023 года мэрия направила информацию в МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».

Это наиболее востребованные на сегодняшний день по очереди, по количеству детей, нуждающихся в устройстве именно дошкольного возраста, — отметила Татьяна Удинцева.

Конкретных дат по строительству пока не называют, поскольку объекты пока не были включены в программу Министерства строительства.

В марте рассматриваются инвестиционные проекты. Мы со всеми объектами прошли конкурсный отбор в Министерстве образования. Когда эти объекты будут включены в программу Минстроя, данные детские сады будут построены, — сообщила начальник управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.
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По состоянию на сегодняшний день в Нижнем Тагиле работают 6 дошкольных организаций, объединяющих 146 структурных подразделений. Из них в городе работают шесть яслей для детей от 1 до 3 лет. Всего в городе для детей раннего возраста функционирует 259 групп (в 2022 – 250 групп), которые посещает 5040 детей (в 2022 – 4824 человек.

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